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Спрос на цветы перед праздниками вырос на 84%

Аналитики кошелька «ЮMoney» и маркетплейса цветов и подарков Flowwow изучили спрос на цветы перед 14 февраля и восьмым марта. По данным «ЮMoney», с первого по 15 февраля он вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в январе. Самые популярные товары — авторские букеты из пионовидных роз, орхидей, гортензий и красных тюльпанов. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

По данным «ЮMoney», с первого по 15 февраля 2025 г. оборот платежей в категории «Цветы» вырос в два раза относительно первого – 15 января. Покупок стало на 84% больше, а покупателей — на 82% больше. Средний чек увеличился на 13%, до 5,09 тыс. руб. По сравнению с первым – 15 февраля 2024 г. оборот вырос на 10%, число покупок снизилось на 4%, а средний чек стал на 15% выше.

Как отмечают аналитики Flowwow, 14 февраля 2025 г. самыми популярными товарами были монобукеты, авторские букеты, а также цветы в коробках. Год к году спрос на цветы в целом вырос на 68%, а средний чек стал на 21% больше и составил 4,16 тыс. руб. В категории авторских букетов оборот увеличился на 80%, а средний чек — на 16%, до 4,25 тыс. руб. Оборот платежей за монобукеты вырос на 72%, а средний чек — на 19%, до 4,15 тыс. руб.

Чаще всего 14 февраля покупали букеты из пионовидных роз и диантусов, из орхидей с гипсофилой, а также монобукеты из красных тюльпанов. Кроме того, отмечен высокий спрос на гортензии, кустовые розы и эустомы.

Помимо цветов, популярностью пользовались и другие товары: клубника в шоколаде (спрос вырос на 172%), бенто-торты (на 55%), мягкие игрушки (на 23%) и наборы шаров (на 99%). В числе лидеров по объему продаж оказался также дубайский шоколад.

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«Дубайский шоколад впервые попал в число популярных категорий, обойдя макаруны и капкейки. Шоколад заказывают как дополнение к букету или как самостоятельный подарок, он пользуется спросом за счёт своего необычного вкуса. В среднем плитка обойдется в 1, 64 тыс. руб.», — сказала Вероника Перетягина, руководитель отдела по привлечению и сопровождению партнеров Flowwow.

По данным аналитиков Flowwow, на восьмое марта лидерами спроса будут традиционные тюльпаны и розы. Как ожидают эксперты, будут расти также продажи клубники в шоколаде, бенто-тортов, дубайского шоколада и воздушных шаров.

«Мы видим тенденцию на индивидуальный подход к выбору букета и рост интереса к нестандартным решениям. В частности, набирает популярность подбор цветов с помощью искусственного интеллекта, востребованы также месячная и годовая подписки на букеты. По нашим прогнозам, перед восьмым марта спрос на цветы вырастет примерно на 50% по сравнению с прошлым годом и примерно вдвое — по сравнению с февральскими праздниками, которые в России отмечаются не так широко, как Международный женский день», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

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