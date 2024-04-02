Осознанное потребление и персональный подход: на чем держится интерес россиян к ресейл-платформам — исследование «ЮKassa» и «Авито»

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и платформы «Авито» изучили интерес россиян к сервисам для покупки и продажи вещей в интернете. Большинство участников опроса хотя бы раз покупали или продавали что-то на ресейл-платформах. Популярности таких сервисов способствуют тренд на осознанное потребление и желание покупателей найти уникальные товары. Для многих пользователей ресейл-платформ важен личный контакт между продавцом и покупателем. Об этом CNews сообщили представители ЮMoney.

Обороты ресейл-площадок растут

По данным «ЮKassa», в январе-октябре 2023 г. оборот ресейл-платформ в России вырос на 68% по сравнению с теми же месяцами 2022 г. Количество платежей увеличилось на 43%, число плательщиков — на 26%. Средний чек стал на 17% больше и составил 506 руб.

«В 2024 г. показатели продолжают расти. Так, в январе оборот платежей на ресейл-платформах вырос на 7% по отношению к декабрю. Количество покупок осталось на том же уровне, а покупателей стало на 2% больше. Средний чек вырос на 6%, до 649 рублей. В феврале оборот увеличился на 4% относительно января, покупок стало на 3% больше, а покупателей — на 4%. Средний чек не изменился», — сказал руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

О росте сегмента свидетельствуют также данные «Авито». В 2023 г. количество активных покупателей увеличилось на платформе более чем на четверть, а в традиционных товарных категориях рост превысил 50%. Общий объем оборота товаров вырос в 2,3 раза за год, при этом доля сделок на вторичном рынке достигает 48%, а доля новых товаров превысила 50%.

Россияне активно пользуются ресейл-платформами

Большинство участников опроса на сайте «ЮMoney» хотя бы раз покупали вещи на ресейл-платформах — так ответили 69%. Еще 25% никогда этого не делали, а 6% планируют попробовать. Самые популярные категории товаров — техника и электроника (45%), одежда и обувь (31%). На автомобили и недвижимость приходится 10%, на книги и канцелярию — 9%, а на другие категории — оставшиеся 5%.

Многие опрошенные рассказали, что чаще всего делают покупки именно на крупных ресейл-платформах с разными категориями товаров (53%). На втором месте находятся маркетплейсы (14%), на третьем — форумы и группы в соцсетях (12%). Далее идут чаты в мессенджерах (10%), еще 11% приходится на специализированные сервисы.

Большинство опрошенных (51%) тратят на ресейл-платформах до пяти тысяч рублей в месяц. Еще 22% делают покупки на сумму от пяти до 10 тыс., 12% — на сумму от 10 до 30 тыс. руб. в месяц. Только 8% тратят в ресейл-сервисах более 30 тысяч рублей в месяц, столько же не стали раскрывать свои траты.

Аналитики «Авито» отмечают, что большинство россиян (73%) доверяют ресейл-платформам и готовы покупать товары у частных пользователей. Женщины чаще всего покупают мебель и предметы интерьера (40%), книги (35%) и бытовую технику (25%). Среди мужчин популярны электроника и гаджеты (38%), бытовая техника (35%), мебель и предметы интерьера (32%). При выборе товаров женщины обращают особое внимание на фото и видео, а мужчины — на стоимость.

Покупатели ищут мебель и технику

Согласно опросу среди 10 тыс. россиян, который проводил «Авито», в первую очередь в ресейле россияне готовы покупать мебель и предметы интерьера (36%). Далее идут книги (32%) и бытовая техника (30%). В топ-5 входят электроника и гаджеты (28%), а также спортивное снаряжение, в том числе беговые дорожки и другие домашние тренажёры (24%). Кроме того, респонденты часто покупают с рук запчасти и растения.

Если же взглянуть на поведение пользователей «Авито», среди категорий, в которых чаще всего ищут именно товары «с рук», на платформе лидируют настольные компьютеры (доля сделок с б/у — 77%). Популярна также детская одежда и обувь (69%), бытовая и фототехника (66%), планшеты и электронные книги (65%). По 64% у товаров для детей и игрушек, у велосипедов, у книг и журналов. Чуть меньше покупают телефоны и музыкальные инструменты (по 61%), одежду, обувь и аксессуары (52%).

Покупатели выбирают оригинальные товары

Большинство опрошенных на сайте «ЮMoney» обращают внимание на отметку о подлинности товара, который хотят купить (70%). В то же время при продажах сервисом проверки подлинности пользовались вдвое меньше респондентов (38%).

В «Авито» отмечают, что проверка товаров на оригинальность повышает уровень доверия пользователей к продавцам. Сам сервис проводит экспертную проверку одежды, обуви и аксессуаров, представленных в категории «Премиум». По оценке аналитиков, у таких товаров на 40% больше просмотров, чем в общей категории.

Больше половины россиян продавали товары сами

Как рассказали в «Авито», доля опрошенных, которые хоть раз что-то продавали сами, достигает 68%. В основном на продажу выставляют одежду (30%), электронику и гаджеты (26%), а также мебель и предметы интерьера (24%).

Среди опрошенных пользователей «ЮMoney» 40% никогда ничего не продавали на ресейл-платформах. Одну-две продажи совершили 33% респондентов, а 26% регулярно что-то продают. Больше всего продаж приходится на технику и электронику (45%). На втором месте — одежда и обувь (28%), а на третьем — авто и недвижимость (12%). Еще 8% занимают книги, а оставшиеся 7% — другие категории.

Чаще всего пользователи зарабатывают на таких продажах в среднем до 5 тысяч рублей в месяц — так ответили 53% опрошенных. От 5 до 10 тысяч рублей выручают 16% респондентов, от 10 до 30 тыс. руб. в месяц — 9%, более 30 тыс. руб. — всего 8%. Еще 14% решили не оглашать свой доход.

Осознанное потребление и экономия — драйверы рынка

Как полагают аналитики «Авито», на популярность ресейл-платформ влияет тренд на осознанное потребление. Кроме того, когда на одной площадке представлены и новые товары, и б/у, это увеличивает выбор и позволяет найти нужный товар под конкретный бюджет и запрос. Также, по данным опроса «Авито», для 52% пользователей ресейл-платформ важна возможность сэкономить. Еще 43% отмечают, что в таких сервисах можно найти лучший вариант по соотношению цены и качества. Кроме того, 33% пользователей ценят ресейл-площадки за то, что там можно купить уникальные вещи — винтажные или ручной работы. А 22% идут на такие платформы, когда не могут найти нужный товар в рознице.

Среди опрошенных пользователей «ЮMoney» 64% отмечают, что существенно экономят благодаря покупкам на ресейл-платформах. Еще 28% не ощущают разницы в тратах, а оставшиеся 8% считают, что тратят как обычно или даже больше.

Внимание пользователей «Авито» привлекают в первую очередь товары от проверенных продавцов, а также объявления с оценкой от четырех баллов и положительными отзывами. Кроме того, опрос «Авито» показал, что большинство обращает внимание на фото и видео товара (23%), а также на соответствующие ожиданиям цены (22%). Ещё 16% опрошенных изучают рейтинг продавца и отзывы, а 11% смотрят на расстояние до продавца. Для многих важна также возможность личного контакта с продавцом, которой нет на традиционных маркетплейсах.

Опрос на сайте ЮMoney проводился в феврале-марте 2024 г., в нем приняли участие более тысячи пользователей.

Опрос «Авито» проводился в феврале 2024 г. по всей России, в нем приняли участие более 10 тыс. человек.

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«ЮMoney» — финтех-компания , предлагает пользователям электронный кошелек, а бизнесу — прием платежей через «ЮKassa». Команда «ЮMoney» работает в платежной индустрии более 20 лет. Кошелек «ЮMoney» — сервис для платежей в онлайне и офлайне. Пользователи могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать товары и услуги, получать кэшбэк баллами, собирать деньги на подарки и другие цели. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

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