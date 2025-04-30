Каждый второй родитель инвестирует в образование детей — исследование

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и онлайн-школы «Фоксфорд» узнали, как россияне выбирают обучающие курсы для детей. Как показал опрос, почти половина респондентов отдают детей на дополнительные занятия, которые в большинстве случаев проходят несколько раз в неделю. Самые популярные форматы — подготовка к ЕГЭ/ОГЭ, базовые курсы и творческие кружки. Эксперты видят тенденцию к персонализации образования и отмечают, что роль желаний ребенка при выборе курса становится выше. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

По данным «ЮKassa», с первого по 15 апреля 2025 г. оборот учебных заведений начального и среднего образования вырос в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число оплат увеличилось почти втрое, а средний чек — на 47%, до 16,68 тыс. руб. Оборот высших учебных заведений вырос вдвое, число оплат — на 95%, а средний чек — на 6%, до 17 тыс. руб. Оборот в категории образовательных курсов стал на 91% выше, а средний чек увеличился вдвое и составил 7,5 тыс. руб.

«Российские родители готовы серьезно вкладываться в развитие своих детей, и данные «ЮKassa» о росте рынка образования это подтверждают. Дополнительное образование становится осознанной инвестицией — необходимым элементом конкурентоспособности будущего выпускника в быстро меняющемся мире», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Опрос пользователей кошелька «ЮMoney» показал, что 45% родителей отправляют своих детей на дополнительные курсы и к репетиторам. Из них 45% говорят, что благодаря таким занятиям успеваемость ребенка значительно улучшилась, 27% отмечают умеренное улучшение, а 15% не видят изменений. Еще 13% опрошенных пока не могут оценить эффективность занятий, потому что они начались недавно.

Большинство участников опроса тратят на дополнительные занятия до пяти тыс. руб. (27% ответов) и от пяти до 10 тыс. руб. в месяц (тоже 27%). У 18% на это уходит от 10 до 15 тыс. руб. в месяц, еще 18% пользуется только бесплатными курсами. Оставшиеся 10% тратят на дополнительное обучение детей больше 15 тыс. руб. в месяц.

Онлайн-обучение предпочитают 35% респондентов, офлайн — 25%. Остальные 40% рассказали, что совмещают оба формата.

У 56% опрошенных дети посещают дополнительные занятия несколько раз в неделю, у 16% — каждый день по будням, у 15% — ежедневно. Раз в неделю занимаются 11%, реже раза в неделю — 2%.

В «Фоксфорде» отмечают, что большинство учеников по-прежнему предпочитают индивидуальные занятия. В мини-группах чаще всего изучают программирование, реже — английский язык и математику.

Среди курсов и направлений самыми популярными среди участников опроса стали подготовка к ЕГЭ и ОГЭ (19% ответов). Второе место поделили базовые курсы по школьным предметам и творческие кружки (по 17%). Далее идут спортивные секции и иностранные языки (по 15%), углубленные курсы по предметам школьной программы (11%) и подготовка к олимпиадам (6%).

«В начальной школе больше всего востребованы английский язык, математика и русский. Ученики средней школы тоже активнее всего интересуются математикой, английским и русским. В старшей школе, помимо математики и русского, популярны информатика, физика и обществознание», — сказала Юлия Батькаева, руководитель сегмента «Дополнительное образование» в онлайн-школе «Фоксфорд».

Услугами частных репетиторов пользуются 47% участников опроса. Еще 36% занимаются в государственных секциях и кружках, а 17% — в коммерческих школах.

При выборе курсов опрошенные обращают внимание на стаж преподавателя (45% ответов) и на стоимость (44%). Также важны профессиональные достижения репетитора (40%), отзывы его учеников, формат и содержание курсов (по 33%). Некоторые родители уделяют особое внимание тому, хочет ли сам ребенок заниматься на конкретном курсе или у конкретного преподавателя.

«Родители ищут не просто услугу, а эффективный инструмент для развития потенциала своих детей. Это говорит о том, что акцент смещается с простого «натаскивания» на развитие конкретных навыков и талантов ребенка. Также мы видим, что повышается роль желаний самого ученика. Важным фактором становится персонализация образовательных программ и поддержка мотивации учащихся, классическая подготовка к экзаменам интегрируется в более комплексные программы развития», — сказала Ирина Полякова.

Опрос на сайте «ЮMoney» проводился с 14 по 25 апреля 2025 г. В нем приняли участие более двух тыс. пользователей кошелька.