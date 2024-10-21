Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«ЮMoney»: в бархатный сезон россияне ездили в Москву и Владивосток

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» выяснили, куда россияне ездили в бархатный сезон. В этот период, с 20 августа по 10 октября 2024 г., оборот турагентств увеличился на 29%, а оборот гостиниц — на 38% год к году. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи, а также несколько других крупных городов, включая Минск и Владивосток. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Россияне расширяют географию поездок внутри страны

По данным «ЮKassa», в период с 20 августа по 10 октября 2024 г. оборот гостиниц вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Число оплат увеличилось на 9%, а средний чек стал на 27% больше и составил 12 438 руб. Оборот платежей за билеты на поезда вырос на 12% год к году, число оплат — на 10%, а средний чек не изменился и составил 6 670 руб.

«Российский туризм продолжает показывать хорошую динамику. В этом году интерес россиян к путешествиям в бархатный сезон поддержал и необычно теплый сентябрь. Оборот турагентств в этот период вырос на 29%, число оплат сохранилось на прежнем уровне, а средний чек увеличился на 29% и составил 38 533 рубля. Одним из главных трендов становится внутренний туризм — россияне расширяют географию поездок внутри страны и готовы открывать новые места», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

По данным сервиса «Суточно.ру», наибольшим спросом в бархатный сезон пользовался Санкт-Петербург, далее идут Москва и Сочи. Также в десятку самых востребованных направлений вошли Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Калининград, Екатеринбург, Владивосток и Минск.

«Бархатный сезон в этом году был удачным. Если сравнивать с прошлым, бронирований стало на 35% больше. Заметно выросла популярность Минска и Владивостока», — отметил Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Средняя стоимость аренды увеличилась на 15%

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»
Бизнес

Как отмечают в «Суточно.ру», за отчетный период туристы арендовали жилье в среднем на трое суток, как и в 2023 г. Средняя арендная ставка по России составила 4100 руб. за сутки, что на 15% больше, чем год назад.

По сравнению с другими популярными направлениями выше всего цены на аренду оказались во Владивостоке — 5370 руб. за сутки, +8% за год. В Москве аренда в среднем стоила 4750 руб. (+17%), в Минске — 4730 руб. (+10), в Сочи — 4640 руб. (+5%), в Нижнем Новгороде — 4170 руб. (+20%), в Казани — 3880 руб. (+16%), в Санкт-Петербурге — 3760 руб. (+11%), в Калининграде — 3360 руб. (+17%), в Екатеринбурге — 3270 руб. (+13%), в Краснодаре — 2850 руб. (+15%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

«Не дождетесь!» Легендарная пиратская библиотека «Флибуста» чудом избежала гибели, несмотря на страшную болезнь основателя. Опрос

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ

Криворукие борцы с пиратством оставили без «Google Диска» миллионы законопослушных пользователей

Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций

Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: