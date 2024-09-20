Управление проектами, нейросети и Soft Skills: чему учатся предприниматели — исследование «ЮKassa» и «Нетологии»

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и образовательная онлайн-платформа «Нетология» провели исследование и узнали, что изучают предприниматели. Как показал опрос на сайте «ЮKassa», треть предпринимателей периодически проходят бизнес-курсы, при этом подавляющее большинство предпочитает онлайн или смешанный формат. При выборе обучения учитывают его доступность, отзывы и опыт преподавателей, а основная мотивация предпринимателей — стремление повысить квалификацию и разобраться в отраслевых трендах. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В опросе на сайте «ЮKassa» приняли участие представители 100 крупных, средних и небольших компаний, а также самозанятых. Опрос проводился с 26 августа по 9 сентября 2024 г.

Рынок бизнес-образования растет

По данным «ЮKassa», в январе-августе 2024 г. число подключенных к сервису компаний, предоставляющих услуги корпоративного и бизнес-обучения, выросло более чем вдвое по сравнению с январем-августом 2023 г. Их общий оборот увеличился на 42%, количество оплат — в два раза, а покупателей стало на 54% больше. Средний чек снизился на 33% и составил 4568 руб. — это может быть обусловлено тем, что покупатели выбирают больше курсов по низким ценам или оплачивают обучение частями.

«В категории образовательных курсов мы наблюдаем рост альтернативных методов оплаты, что согласуется с общей тенденцией на рынке. Так, число платежей банковскими картами увеличилось за отчетный период на 51%, а оборот — на 14%. В то же время число оплат методом SberPay выросло более чем в 3,6 раза, а оборот платежей — на 74%. Общий оборот инвойсинга в сервисе увеличился вдвое, а количество оплат — в 3,7 раза», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Большинство предпринимателей считают обучение необходимостью

По данным опроса предпринимателей, подавляющее большинство (78%) считает, что регулярное бизнес-обучение необходимо. При этом только 19% опрошенных проходят бизнес-курсы регулярно, а 32% делают это время от времени. Еще 27% планируют пройти обучение, а 22% не интересуются бизнес-образованием.

Основная мотивация обучения — повышение квалификации (28% ответов), изучение тенденций в отрасли (20%), расширение бизнеса (19%) и личный интерес (19%), а также налаживание новых связей (15%).

Треть выбирает групповое обучение

Из тех, кто проходит или планирует обучение, большинство (53%) отдает предпочтение онлайн-курсам, еще 46% выбирают смешанный формат. Всего 2% опрошенных предпочитают заниматься только очно. Групповое обучение выбирают 32% респондентов, индивидуальное — 19%, а 16% предпочитают заниматься самостоятельно. Для 33% опрошенных формат не имеет значения.

Наиболее важным фактором при выборе курсов предприниматели называют их стоимость (16% ответов), опыт и достижения преподавателей (14%), отзывы учеников и обратную связь от учителей (по 13%). Для 11% важны известность школы или платформы, для 10% — возможность получить запись уроков, для 8% — сертификат о пройденном обучении. Еще 7% обращают внимание на сроки обучения, а 6% прислушиваются к советам друзей. Оставшиеся ориентируются на качество контента и общую мотивацию.

Самые популярные курсы — по управлению бизнесом и лидерству

Большинство опрошенных (17%) уже прошли курсы по управлению и организации бизнеса. На втором месте — обучение по финансовой грамотности, лидерству и наставничеству (по 10%), на третьем — курсы по оформлению сайтов (9%). Далее идут ИT и управление проектами (по 8%), деловая коммуникация и тайм-менеджмент (по 8%), нейросети и искусственный интеллект (7%), прикладные навыки (5%), дизайн презентаций и ораторское искусство (по 4%), Soft Skills (2%). Еще 4% предпринимателей назвали маркетинг и продажи.

Что касается планируемого обучения, 12% ответов пришлось на управление и организацию бизнеса, 11% — на нейросети и ИИ, еще 11% — на управление проектами. Пройти курсы по финансовой грамотности и деловой коммуникации планируют по 9% респондентов. По 8% будут развивать Soft Skills, тайм-менеджмент, лидерство и наставничество, по 7% собираются изучать IT и ораторское искусство, 5% — оформление сайтов, 2% — дизайн презентаций, 1% — прикладные навыки. Еще 1% предпринимателей назвали узкопрофильные дисциплины (программирование, кондитерские курсы и др.).

По мнению опрошенных предпринимателей, их сотрудникам следует пройти обучение по управлению проектами (9%), ИT и тайм-менеджменту (по 8%), управлению бизнесом, нейросетям, деловой коммуникации и наставничеству (по 7%). Далее идут Soft Skills и прикладные навыки (по 5%), финансовая грамотность (4%), оформление сайтов (3%), а также дизайн презентаций и ораторское искусство (по 2%). Еще 2% предпринимателей назвали продажи и курсы по направлениям, соответствующим профилю компании. У 24% опрошенных предпринимателей нет своей команды.

Чему учатся предприниматели — исследование « ЮKassa » и « Нетологии

Эксперты «Нетологии» тоже замечают высокий интерес к изучению навыков управления проектами и наставничества. Также растет спрос на развитие Soft Skills.

«Мы изучили данные своего продукта "Библиотека курсов", который аккумулирует более 200 разных мини-курсов, и видим большую востребованность Soft Skills среди HR-специалистов, назначающих обучение, а также среди самих сотрудников. Чаще всего проходят обучение по лидерству в команде, по тому, как принимать решения, вести переговоры, управлять командой и быть наставником, как правильно коммуницировать в команде. Если говорить про Hard Skills, можно выделить высокую проходимость курсов по управлению проектами, прикладным компьютерным навыкам и работе с презентациями», — отметил Михаил Абгарян, руководитель B2B-направления «Нетологии».