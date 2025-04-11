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35% предпринимателей занимаются нетворкингом, не зная термина: исследование «ЮKassa»

В «ЮKassa» провели опрос и узнали, как представители бизнеса выстраивают деловые связи. Выяснилось, что 35% опрошенных не знают, что такое нетворкинг, при этом все равно находятся в активном поиске нужных контактов. Большинство онлайн-предпринимателей не занимаются нетворкингом целенаправленно, а четверть обращается к нему только в кризисных ситуациях. Полезные контакты чаще всего находят через знакомых и соцсети, а самые популярные форматы нетворкинга — личные встречи и совместные проекты. В опросе на сайте «ЮKassa» приняли участие представители 150 крупных, средних и небольших компаний. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Большинство респондентов не знают, что такое нетворкинг

Большинство участников опроса «ЮKassa» ведут собственное дело менее года (30% ответов). По 28% опрошенных занимаются бизнесом от года до трех лет или более пяти лет, оставшиеся 14% — от трех до пяти лет.

По словам 81% респондентов, они не испытывают сложностей при знакомствах с новыми людьми. Большинство из оставшихся (55%) иногда сталкиваются с непониманием, с чего начать разговор, или опасаются показаться навязчивыми. Также может мешать страх негативной реакции (36%), трудности с самопрезентацией (27%), отсутствие времени на подготовку (18%), культурный или языковой барьер (18%).

Треть опрошенных (33%) считают нетворкинг полезным, но не всегда эффективным инструментом. По мнению 19%, он важен для развития бизнеса, 8% называют его бесполезным, а оставшиеся 5% не задумывались о его пользе. При этом более трети (35%) не знают, что такое нетворкинг.

Четверть предпринимателей обращаются к нетворкингу в кризис

Из тех, кто уделяет время нетворкингу, большинство (41%) не занимается им целенаправленно и регулярно. По словам 24% респондентов, они обращаются к этому инструменту только в кризисных ситуациях. Еще 16% делают это раз в месяц, по 8% — ежедневно или несколько раз в неделю, оставшиеся 3% — раз в неделю или две.

Заниматься нетворкингом активнее большинству (41%) мешает нехватка времени. А многие (32%) отмечают, что просто не видят в этом особой пользы. По 22% респондентов рассказали, что им сложно поддерживать долгосрочные связи и доверять незнакомым людям. Столько же указали на отсутствие подходящих площадок и мероприятий, а также на высокую стоимость участия в них. Еще 19% не знают, с чего начать, а 3% отмечают сложности в межкультурной коммуникации. Ничего не мешает 16% опрошенных.

Цель нетворкинга — поиск клиентов и обмен опытом

Главной целью нетворкинга предприниматели считают поиск новых клиентов (68% ответов). На втором месте — обмен опытом и ресурсами (57%), на третьем — получение экспертных знаний (46%).

По 43% опрошенных отмечают, что для них важна возможность привлечь новых партнеров и запустить с ними взаимную рекламу. Еще 38% стремятся к повышению личного авторитета в выбранной отрасли или нише. Также нетворкинг помогает с поиском сотрудников (30%), позволяет привлекать инвесторов (16%) и находить поддержку в сложных ситуациях (14%).

Самые популярные форматы — личные встречи и совместные проекты

Чаще всего полезные контакты находят через друзей и коллег (59%) или через соцсети (57%). Популярны также тематические чаты и форумы (41%), офлайн-конференции и выставки (30%), корпоративные мероприятия (19%) и платформы для бизнеса (14%). И всего 3% предпринимателей упомянули бизнес-клубы.

Почти две трети опрошенных (65%) считают лучшим форматом нетворкинга встречи один на один. На втором месте — совместные проекты с другим бизнесом (54%), на третьем — публикации и комментарии в соцсетях (43%). Далее идут такие форматы, как отраслевые выставки (32%), бизнес-завтраки и обеды (27%), публичные выступления (24%). Наименее популярными оказались нетворкинг-сессии с модераторами (8%) и панельные дискуссии (3%).

«Сегодня эффективный нетворкинг — это совместное создание ценности для окружающих. Мы наблюдаем два ключевых тренда: во-первых, несмотря на цифровизацию, многие все еще предпочитают личные встречи. Во-вторых, две трети предпринимателей ищут через нетворкинг в первую очередь клиентов. Становится больше тематических сообществ по интересам, также есть тенденция к усилению нишевого нетворкинга, когда глубокие связи приоритетнее случайных знакомств», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Интуитивный нетворкинг

Примечательно, что, даже не зная термина «нетворкинг», многие предприниматели все же им занимаются, выстраивая деловые связи с партнерами. Так, 50% респондентов, не знакомых с этим понятием, находят нужные контакты через друзей и коллег, 45% используют с этой целью соцсети. Еще 35% не ищут ничего целенаправленно, 30% посещают тематические онлайн-сообщества, 15% — офлайн-мероприятия, а 10% — платформы для бизнеса.

Все эти действия помогают находить новых клиентов (65%) и обмениваться опытом и ресурсами с другими предпринимателями (50%). Кроме того, это способ привлекать партнеров и получать экспертные знания (по 35%), делать взаимную рекламу (30%). Также предприниматели заинтересованы в поиске сотрудников, привлечении инвесторов и повышении собственного авторитета (по 15%). Реже всего ищут поддержку в сложных ситуациях (10%) и возможность для реализации творческих амбиций (5%).

«Интуитивно предприниматели понимают, насколько важен социальный капитал в текущих реалиях. В деловой среде выигрывают те, кто умеет не только заводить новые знакомства, но и поддерживать существующие связи, оставаясь полезным для своего окружения», — отметила Ирина Полякова.

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