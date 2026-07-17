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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бронецкий Андрей

СОБЫТИЯ


17.07.2026 Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств 1
10.12.2024 Мамбические перемены: новая эра знакомств с акцентом на безопасность, комфорт и человечность 1
30.06.2023 После анонса об уходе Tinder россияне стали чаще знакомиться для брака 1
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру 1
04.03.2021 Mamba инвестирует $1,3 млн в феминистское приложение Swant в Испании 1
03.08.2012 «Мамба» обвинила агрегатор коротких номеров в потакании мошенникам 1
08.02.2011 Пополнять баланс в «Мамбе» можно со счета мобильного телефона 1
22.06.2010 «Мамба» запустила свой тулбар 1
01.06.2010 Аудитория мобильной «Мамбы» выросла на 50% 1
18.05.2010 «Мамба» поменяла дизайн своего сайта 1
02.03.2010 «Мамба»: выручка в 2009 г. составила 664 млн руб. 1
19.11.2009 Число пользователей онлайн на «Мамбе» достигло 100 тыс. 1
27.08.2009 Выручка «Мамбы» в первом полугодии 2009 г. выросла на 32,5% 1
31.03.2009 «Мамба» подключила платежи по банковским картам с помощью ChronoPay 1
25.03.2009 «Мамба»: выручка в 2008 г. увеличилась на 54% 1
04.03.2009 «Мамба» стала многоязычной 1
10.10.2007 Google забрал 60% мировых запросов 2
06.09.2007 Россия: создан ПИФ для инвестиций в интернет-проекты 1
31.08.2007 Google выгнал «Яндекс» на улицу 1
20.07.2007 «Бегун» перешел под контроль Rambler 1
22.06.2007 Рунету не под силу многомиллионные домены 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Бронецкий Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9150 3
Microsoft Corporation 25733 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 997 3
Google LLC 12640 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 26 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Apple Inc 13106 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
VK - Mail.ru Group 3598 1
Yahoo! 3726 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1614 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Аврора Информационные технологии Венчурный Фонд 2 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Visa International 1992 1
GFG - Lamoda - Купишуз 217 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
Русский стандарт Банк 506 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
JCB International 146 1
Nike 196 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5947 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3060 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3672 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9250 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11739 5
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 102 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27298 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5338 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3178 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18036 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34660 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64657 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29613 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4448 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13176 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8578 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Data monetization - Монетизация данных 1955 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5981 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 368 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26212 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2048 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7369 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 245 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3223 1
Оповещение и уведомление - Notification 5865 1
Web 2.0 - Веб 2.0 401 1
Мобильная связь - Короткий номер 398 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17929 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28149 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5482 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6512 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5736 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25423 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2523 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9269 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4781 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3222 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6204 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9368 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 70 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 144 20
Badoo - Социальная сеть 46 2
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕИС - Единая информационная система 8 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Google Sites - Google Сайты 53 1
Теамо - Teamo 13 1
Google YouTube - Видеохостинг 2992 1
Apple iOS 8555 1
Microsoft Windows 16845 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1031 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6225 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 1
Google - Gmail 1019 1
Mozilla Firefox - браузер 1939 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 246 1
Tinder 52 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 247 1
Baidu 301 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3544 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Овчинников Борис 129 3
Сергеев Ярослав 4 1
Третьяк Михаил 3 1
Верещагина Анна 1 1
Мусиенко Ростислав 13 1
Dayton Sky - Дэйтон Скай 4 1
Величко Иван 2 1
Полякова Ирина 35 1
Ivins Bob - Ивинс Боб 10 1
Хрусталев Константин 2 1
Гришачева Анна 1 1
Яковлева Вероника 3 1
Gloria Diez - Диез Глория 1 1
Winebaum Jake - Винбаум Джек 2 1
Горелкин Антон 118 1
Никитин Александр 23 1
Соловьев Дмитрий 84 1
Панченко Дмитрий 6 1
Едидин Борис 14 1
Милонов Виталий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 165315 12
Европа 24922 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47428 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54600 2
США - Калифорния - Санта-Моника 42 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19025 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2519 1
Земля - планета Солнечной системы 10843 1
Южная Корея - Республика 7034 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19456 1
Индия - Bharat 5854 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3453 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4466 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 1
Испания - Мадрид 178 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3564 1
Бразилия - Федеративная Республика 2514 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7913 1
Испания - Королевство 3829 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2350 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1770 1
США - Калифорния 4821 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1073 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1659 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1344 1
Латвия - Латвийская Республика 834 1
Литва - Литовская Республика 672 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3780 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53207 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1761 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18070 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8041 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5741 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27147 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1270 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3811 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33564 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2166 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7454 1
Паспорт - Паспортные данные 2829 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1830 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2864 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8793 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3334 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1843 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3083 1
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1653 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 719 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3141 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1697 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2167 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6674 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 738 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1574 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 794 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 343 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4415 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7048 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 942 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2731 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4586 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 285 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 177 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2301 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11549 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1337 1
NYT - The New York Times 1099 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2369 1
comScore 379 2
StartupIndex - Стартап Индекс 6 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 109 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 231 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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