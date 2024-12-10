Мамбические перемены: новая эра знакомств с акцентом на безопасность, комфорт и человечность

Российский сервис для знакомств «Мамба» объявил о начале ребрендинга и представил обновленную версию приложения, в котором существенно улучшилась безопасность пользователей. Апгрейд также включает в себя технологические модернизации, редизайн и позиционирование. На данный момент новый формат поиска половинки или друга доступен 10% аудитории, но в течение ближайших трех-четырех месяцев платформа полностью обновится, предлагая всем пользователям совершенно новый опыт знакомств. Об этом CNews сообщили представители «Мамба».

Там, где безопасно

Глобальные изменения рынка подтолкнули сервис к значительным внутренним изменениям. Теперь защитные механизмы приложения «Мамба» начинают работать еще до регистрации, оставляя спамерам минимальные шансы. Все это благодаря новой встроенной технологии, которая создает безопасную среду для поиска пары: профили проверяются, классифицируются или попадают в блок, если нужно. Алгоритмы максимально точно определяют витальность пользователя, а сам процесс верификации стал быстрее в 300 раз.

Главными по тарелочкам назначили нейронные сети. Именно они отвечают за удачный мэтчинг и анализируют поведение пользователя - его лайки, успешные переписки, информацию в профиле, предпочтения в поиске. В выдаче анкет будут появляться максимально релевантные кандидаты на место в сердце, что существенно сократит время от первого свайпа до встречи.

«Мы инвестировали в технологические изменения, редизайн и новое позиционирование, чтобы с первого касания с продуктом люди видели и понимали, что «Мамба» стала другой, что это один из самых безопасных и комфортных сервисов для знакомств в России, где можно найти тех, кто с тобой на одной волне. Мы надеемся, что этот труд повысит качество знакомств и положительно отразится на лояльности аудитории» , — генеральный директор АО «Мамба», Андрей Бронецкий.

«Мамба» сохранила свой теплый оранжевый цвет

«Мамба» сохранила свой теплый оранжевый цвет, расширив основную палитру розовым, голубым и желтым оттенками. Новое изображение иконки символизирует позитивные эмоции и приятное волнение, которые испытывают люди при знакомстве. Логотип дейтинг-платформы изменился лишь слегка: было решено оставить слово «Мамба», которое для большинства в России уже стало синонимом онлайн-знакомств.

Каждый новый лайк станет шансом прокатиться с единомышленником или даже половинкой на гребне одной волны. Основной метафорой обновленного дизайна стала волна: ее визуальный образ символизирует вайбы взаимных симпатий между людьми. Бренд предлагает человечную и близкую каждому площадку для экологичного и живого общения.

Разработку нового фирменного стиля доверили бренд-бюро «Щука», которое создает креативные бренд-стратегии, айдентику и визуальную коммуникацию для экосистем и стартапов из России, Европы, Северной Америки и Австралии. Среди клиентов – образовательные экосистемы «Яндекс», Skyeng, Lamoda, «Авито», международный офис Nike, Halsa и другие.

«Для ребрендинга мы выбрали бюро «Щука», у которых внушительный бэкграунд, в том числе и в нише дейтинга. Вместе мы провели качественные исследования, определив драйверы и барьеры нашей аудитории. Также мы оценили мировые тренды в дизайне и выбрали наиболее релевантный вариант для ребрендинга. Новая «Мамба» — это человечный сервис для теплого живого общения между людьми, которые понимают друг друга» , — сказала директор по маркетингу «Мамба» Ольга Морозова.

«Для «Мамба» мы разработали бренд-стратегию и визуальную систему, которая используется в интерфейсе приложения, диджитал- и аутдор-коммуникации. Стиль, основанный на концепции «На одной волне», передает естественную атмосферу доверия, которую «Мамба» создает для пользователей сервиса. Айдентика артикулирует стремление бренда формировать открытое и дружелюбное сообщество. Простой и яркий знак, плавные линии логотипа символизируют радостный поток легкого общения, а волнообразные паттерны отражают широкий круг возможных знакомств и уникальный путь, который ждет каждого на пути к здоровым отношениям», — сказал директор бренд-бюро «Щука» Иван Величко.