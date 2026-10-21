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Морозова Ольга

СОБЫТИЯ


21.10.2026 Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2026 1
10.12.2024 Мамбические перемены: новая эра знакомств с акцентом на безопасность, комфорт и человечность 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
22.01.2019 Сбербанк внедрил интеллектуальные технологии Abbyy в систему мониторинга кредитных рисков 1
26.04.2018 ВТБ улучшил обслуживание клиентов СМБ после внедрения Abbyy FlexiCapture 1
01.03.2018 Банк «Открытие» автоматизировал открытие счетов для юридических лиц 1
22.12.2017 Как самообслуживание повышает эффективность пользователей банковских CPM-систем 1
25.08.2015 Конференция CNews «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
05.08.2015 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
18.11.2010 ABBYY и Basware анонсировали совместное решение для автоматизации обработки первичных бухгалтерских документов 1
23.09.2008 Российский ритейл сокращает затраты на ИТ? 1
19.08.2008 Круглый стол CNews: «Информатизация розницы в эпоху укрупнения» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Морозова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
Логика BPM 49 2
Сервис Плюс 187 2
SAP SE 5631 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16216 2
9742 2
Крок - Croc 1971 2
1С-Рарус 989 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 306 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 856 2
Ростелеком - Астор ВЦ 113 1
Ansoft - Ансофт 39 1
Basware 20 1
Yandex - Яндекс 9419 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 955 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9586 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 261 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 3
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
Седьмой Континент 65 2
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 338 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 71 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 54 2
Траско - Trasko 32 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 94 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
Силовые машины 166 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 22 1
РЖД Здоровье - Санаторно-курортное объединение 3 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 290 1
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 148 1
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 1
ФБК ГК - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты - Grant Thornton - Грант Торнтон 20 1
Группа Союз Концерн 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9126 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1313 1
Почта России ПАО 2401 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1563 1
Протек - Центр внедрений 63 1
Альфа-Банк 1996 1
GFG - Lamoda - Купишуз 228 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 620 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 354 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
Газпром нефть 750 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2098 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 319 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1009 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 83 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55065 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36933 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14150 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7894 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12520 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27109 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13835 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6154 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16807 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23271 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26646 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10367 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4673 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5758 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1465 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6476 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13683 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7901 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 938 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа - SOI - Service-Oriented Infrastructure - SOBA - Service Oriented Business Architecture - Сервис-ориентированная бизнес-архитектура 712 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6262 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 451 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2626 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1086 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4948 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 192 1
Immobiliser - Иммобилайзер - Иммобилизатор - вид электронного противоугонного устройства 9 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2036 1
Digital Legacy System - легаси-система - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 646 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1202 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 515 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6642 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1425 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 641 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1274 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1192 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 547 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2998 1
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 109 1
Торговля - Funds transfer pricing - FTP - Трансфертное ценообразование - Трансфертное управление ресурсами 34 1
Abbyy FlexiCapture 178 2
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 150 1
Depositphotos - фотобанк 407 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
Бутыркин Вячеслав 14 2
Юдин Александр 12 2
Муньков Александр 5 2
Заединов Руслан 47 2
Маликин Андрей 11 2
Кудрявцев Дмитрий 7 2
Бусыгин Андрей 3 2
Рукавишников Михаил 2 2
Стасевич Денис 4 2
Водолазский Николай 3 2
Цапкова Юлия 3 2
Щепунова Ольга 4 2
Коптелов Андрей 145 2
Алифанов Кирилл 92 2
Трефилов Алексей 49 2
Попов Алексей 339 2
Кириллов Михаил 15 2
Дементьева Светлана 8 1
Колесникова Елена 4 1
Серова Елена 321 1
Береговский Геннадий 7 1
Войтик Мария 8 1
Якоб Дмитрий 18 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Адмиральский Сергей 39 1
Шаталов Александр 4 1
Клишин Виталий 16 1
Пуляев Владимир 8 1
Самохин Павел 3 1
Липский Денис 3 1
Данилина Марианна 34 1
Петровская Ирина 7 1
Целиканов Данила 1 1
Щербина Сергей 14 1
Артюхов Александр 19 1
Волчанинов Леонид 11 1
Титаренко Сергей 2 1
Лебединский Владимир 3 1
Величко Иван 2 1
Чуприк Денис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169022 5
Европа 25040 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48210 2
Швейцария - Цюрих 280 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55155 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 1
Израиль 2875 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54264 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6710 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16407 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8595 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6706 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1842 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27753 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3110 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3636 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3228 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58651 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11790 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4825 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 436 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 352 1
Английский язык 7089 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9011 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34418 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9290 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 990 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1536 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1359 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3145 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 391 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 712 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3562 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1587 1
Металлы - Золото - Gold 1263 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 815 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1908 1
Черкизон - Черкизовский рынок 180 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12465 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2476 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5864 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3173 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4061 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2159 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5874 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1702 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22119 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11614 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8688 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 865 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 113 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480558, в очереди разбора - 724512.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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