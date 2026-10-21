Индексная книга (каталог) CNews*
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Морозова Ольга
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Морозова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 83 2
|Бутыркин Вячеслав 14 2
|Юдин Александр 12 2
|Муньков Александр 5 2
|Заединов Руслан 47 2
|Маликин Андрей 11 2
|Кудрявцев Дмитрий 7 2
|Бусыгин Андрей 3 2
|Рукавишников Михаил 2 2
|Стасевич Денис 4 2
|Водолазский Николай 3 2
|Цапкова Юлия 3 2
|Щепунова Ольга 4 2
|Коптелов Андрей 145 2
|Алифанов Кирилл 92 2
|Трефилов Алексей 49 2
|Попов Алексей 339 2
|Кириллов Михаил 15 2
|Дементьева Светлана 8 1
|Колесникова Елена 4 1
|Серова Елена 321 1
|Береговский Геннадий 7 1
|Войтик Мария 8 1
|Якоб Дмитрий 18 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Шаталов Александр 4 1
|Клишин Виталий 16 1
|Пуляев Владимир 8 1
|Самохин Павел 3 1
|Липский Денис 3 1
|Данилина Марианна 34 1
|Петровская Ирина 7 1
|Целиканов Данила 1 1
|Щербина Сергей 14 1
|Артюхов Александр 19 1
|Волчанинов Леонид 11 1
|Титаренко Сергей 2 1
|Лебединский Владимир 3 1
|Величко Иван 2 1
|Чуприк Денис 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11614 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8688 2
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 865 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480558, в очереди разбора - 724512.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480558, в очереди разбора - 724512.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.