Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шаталов Александр
Шаталов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Завьялов Дмитрий 7 1
|Адушев Дмитрий 9 1
|Береговский Геннадий 7 1
|Морозова Ольга 11 1
|Целиканов Данила 1 1
|Петровская Ирина 7 1
|Якоб Дмитрий 15 1
|Войтик Мария 8 1
|Данилина Марианна 24 1
|Глазков Борис 48 1
|Лебединский Владимир 3 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Поляков Сергей 73 1
|Цыганов Вячеслав 68 1
|Липский Денис 3 1
|Самохин Павел 3 1
|Пуляев Владимир 8 1
|Клишин Виталий 16 1
|Думин Антон 11 1
|Савкин Владимир 39 1
|Михалев Евгений 90 1
|Холкин Дмитрий 21 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
Создано именных указателей - 173519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.