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Шаталов Александр



24.04.2025 «СберУниверситет» запускает программу по финансовым технологиям 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
26.04.2016 «Сибинтек» и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шаталов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Upstream 50 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8849 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
Ростелеком 9872 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 222 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1219 1
Альфа-Банк 1790 1
Почта России ПАО 2148 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 1
РЖД Здоровье - Санаторно-курортное объединение 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
Силовые машины 114 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Газпром нефть 633 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5600 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10528 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12761 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20985 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1554 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 776 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6417 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13600 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1094 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3998 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 414 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3259 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 562 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5437 1
Завьялов Дмитрий 7 1
Адушев Дмитрий 9 1
Береговский Геннадий 7 1
Морозова Ольга 11 1
Целиканов Данила 1 1
Петровская Ирина 7 1
Якоб Дмитрий 15 1
Войтик Мария 8 1
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Смирнова-Крелль Оксана 52 1
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Самохин Павел 3 1
Пуляев Владимир 8 1
Клишин Виталий 16 1
Думин Антон 11 1
Савкин Владимир 39 1
Михалев Евгений 90 1
Холкин Дмитрий 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2923 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2421 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5195 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 850 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5879 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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