Думин Антон


УПОМИНАНИЯ


Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
17.09.2024 «Газпром нефть» открыла в Тюмени испытательный центр промышленной автоматизации 1
05.04.2024 «Группа Астра» участвует в образовательном проекте «Газпром нефти» 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
01.06.2021 «Росатом» и «Газпром нефть» договорились о совместном внедрении российского программного обеспечения 2
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 1
26.09.2018 «Техносерв» создал корпоративный удостоверяющий центр для ОСК 1
08.06.2016 «Борлас» помог «АЭМ-технологиям» оптимизировать работу конструкторов и технологов «Атоммаша» 1
11.11.2013 Петрозаводскмаш: Немногие поставщики ПО умеют хорошо планировать производство 1
03.10.2013 «Петрозаводскмаш» планирует производство с помощью решения Tops Consulting на базе Ortems 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Думин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

8728 3
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 600 2
Ortems 16 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 260 2
Autodesk 619 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 66 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 420 1
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions 29 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 521 1
SAP SE 5383 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 861 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 481 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 228 1
Intermech - Интермех НПП 22 1
Старт НПП имени А. И. Яскина 3 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
Роскосмос - МИТ - Титан-Баррикады ФНПЦ - Федеральный научно-производственный центр 2 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1402 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2259 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 226 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 123 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 247 1
Ростелеком 10106 1
TrueConf - ТруКонф 416 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 133 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 327 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 150 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1675 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 17 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация - ГПН-Автоматизация 3 1
Газпром нефть 650 7
Газпром ПАО 1385 4
Почта России ПАО 2211 2
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 2
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Атоммаш 7 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 130 1
Синара ГК - Sinara Group 111 1
Локотех - Локомотивные технологии 54 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
РЖД Здоровье - Санаторно-курортное объединение 2 1
Альфа-Банк 1825 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 276 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Силовые машины 142 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 344 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 232 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 838 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
РЖД Логистика 21 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 120 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 851 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4078 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3115 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2159 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1075 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 2
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 75 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 612 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1367 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 411 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 1
Электронный документ - Electronic document 1512 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 291 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 412 1
1С:ERP Управление предприятием 667 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2379 1
1С:Документооборот КОРП 87 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
Microsoft Office 3887 1
Siemens Teamcenter 67 1
1С:Корпорация 51 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 627 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 192 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
1С:Номенклатура 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 390 1
Linux OS 10625 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 319 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 277 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 321 1
МТС Exolve 97 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 176 1
Т1 НОТА Купол 18 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 305 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 254 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 143 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
Нестеров Алексей 150 1
Бочаров Олег 28 1
Ушаков Анатолий 42 1
Черкасов Дмитрий 26 1
Лавров Андрей 10 1
Игитов Михаил 1 1
Овсянников Анатолий 2 1
Терехов Сергей 5 1
Каика Зоя 1 1
Богданов Максим 35 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Цыганов Вячеслав 74 1
Поляков Сергей 74 1
Холкин Дмитрий 21 1
Абакумов Евгений 213 1
Михалев Евгений 96 1
Савкин Владимир 39 1
Клишин Виталий 16 1
Пуляев Владимир 8 1
Самохин Павел 3 1
Липский Денис 3 1
Данилина Марианна 24 1
Адушев Дмитрий 9 1
Завьялов Дмитрий 7 1
Морозова Ольга 11 1
Береговский Геннадий 7 1
Войтик Мария 8 1
Якоб Дмитрий 17 1
Шаталов Александр 3 1
Петровская Ирина 7 1
Целиканов Данила 1 1
Котов Иван 11 1
Лебединский Владимир 3 1
Рыбалко Алексей 1 1
Спирин Антон 84 1
Кабакова Виктория 1 1
Зыков Сергей 2 1
Курасов Александр 1 1
Меньшов Кирилл 128 1
Гутин Александр 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 114 2
Европа Восточная 3115 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 426 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 423 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 932 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 1
Химическая промышленность - Chemical industry 286 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 901 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 332 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
РАН - Российская академия наук 1970 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 192 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383222, в очереди разбора - 733573.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

