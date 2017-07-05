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Ortems

Ortems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности 2
16.06.2016 Dassault Systèmes купила Ortems — поставщика облачного ПО для оптимизации производственного расписания 1
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
30.01.2015 «Ланит» и «Систематика» объединяют свои «дочки» 1
26.05.2014 В «Бюрократе» внедрена система Ortems для оптимизации производства 1
29.04.2014 «Тверская Фабрика Печати» планирует производство с помощью Ortems 2
26.02.2014 «Теплант» оптимизировал производство с внедрением Ortems 2
11.11.2013 Петрозаводскмаш: Немногие поставщики ПО умеют хорошо планировать производство 1
03.10.2013 «Петрозаводскмаш» планирует производство с помощью решения Tops Consulting на базе Ortems 1
03.03.2008 «Рыбинский кабельный завод» внедрил APS-систему Ortems 2
29.02.2008 Ortem APS внедрили в «АББ Москабель» 3
21.05.2007 Ortems APS внедрили в «Иркутскабеле» 3
12.01.2007 "АНД Проджект" перевела на польский систему Ortems 4
14.11.2006 30 ноября состоится Russian ORTEMS Forum 3
02.11.2006 30 ноября состоится форум ORTEMS 4
02.06.2006 Прошел семинар "Практика внедрения концепции "Бережливого производства" 4

Публикаций - 17, упоминаний - 36

Ortems и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 16
9594 5
SAP SE 5601 4
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 16 3
Иркутсккабель 7 3
Oracle Corporation 7074 3
Ланит Консалтинг 14 2
Prysmian Group - Cables, Energy & Telecom Solutions - Pirelli Cables - Присмиан РУС 6 2
Рыбинсккабель - Рыбинский кабельный завод 9 2
Dell EMC 5180 2
Microsoft Corporation 25775 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Dassault Systemes 235 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 2
Merlion Бюрократ 46 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 2
Телебалт 21 1
Инкаб 29 1
МегаФон 10742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Autodesk 639 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
СИНХ - Таттелеком 229 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Bentley Systems 63 1
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 1
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 3
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 2
Теплант - Teplant 2 2
ТФП - Тверская фабрика печати 2 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 1
Raimbek Bottlers 5 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
КАДВИ - Калужский двигатель 20 1
Сеспель 2 1
Нордпласт 1 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 20 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Атоммаш 7 1
Транснефть - Транснефтепродукт 10 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Альфа-Банк 1979 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Евросеть 1421 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Coca-Cola Company 261 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
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Горянский Павел 31 3
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Суслин Анвер 1 1
Есиков Алексей 1 1
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Marcotte Frédéric - Маркот Фредерик 1 1
Littlefield Matthew - Литтлфилд Мэтью 2 1
Генс Георгий 79 1
Рыжов Алексей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
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Европа 24964 4
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