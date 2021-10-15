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Prysmian Group Cables, Energy & Telecom Solutions Pirelli Cables Присмиан РУС

Prysmian Group - Cables, Energy & Telecom Solutions - Pirelli Cables - Присмиан РУС

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.10.2021 «Россети» и Prysmian Group Russia договорились о сотрудничестве в области инновационного развития электросетей 2
06.09.2011 Холдинг Avenir Group сменил название 1
14.11.2006 30 ноября состоится Russian ORTEMS Forum 1
02.11.2006 30 ноября состоится форум ORTEMS 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Prysmian Group и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 624 2
IBM - International Business Machines Corp 9662 2
Ortems 17 2
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 16 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Samsung Electronics 10966 1
Инкаб 27 1
Prisma - Нейронные сети 41 1
SAP SE 5557 1
9420 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 2
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 2
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Coca-Cola Company 260 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 694 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1592 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5042 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6600 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 171 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 382 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2837 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4960 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1606 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35486 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2522 1
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 51 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 253 1
Samsung Galaxy 1025 1
Delion Isabelle - Делион Изабель 1 1
Мольский Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 2
Европа 24873 2
Китай - Тайвань 4220 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 134 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54246 1
Финляндия - Финляндская Республика 3679 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8405 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5670 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1178 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8124 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15762 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 228 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52763 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8677 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4561 1
Intelligent Enterprise 27 1
PCweek 30 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448329, в очереди разбора - 727300.
Создано именных указателей - 195999.
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