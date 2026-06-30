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Dassault Systemes Delmia

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.06.2026 «Райтек ДТГ» выпустила новую версию системы оперативного планирования производства RaytecAPS 1
22.07.2025 Планирование на российском: разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта» 1
30.06.2025 «Рикитлаб» запустила сервисное решение для систем маркировки на высокоскоростных производствах 1
03.06.2025 ГК «Экспанта» и Hive Mind AI объявили о партнерстве для развития цифровых решений в промышленности на ЦИПР-2025 1
12.09.2024 К релизу готова мощнейшая свободная САПР FreeCAD. Разработка длилась 21 год 1
21.06.2024 «Адептик Плюс» завершила разработку системы для производственного планирования Adeptik APS AP на грант РФРИТ 1
06.02.2024 «Инфосистемы Джет» разработала интеллектуальную систему планирования полевых работ для «Русагро» 1
25.10.2023 Odyssey Consulting Group предложит продукты Dassault Systemes клиентам из стран СНГ, Ближнего Востока и Азии 2
05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности 2
28.11.2016 «Интерпроком» подписал партнерское соглашение с Dassault Systemes 1
16.06.2016 Dassault Systèmes купила Ortems — поставщика облачного ПО для оптимизации производственного расписания 3
15.09.2014 Dassault Systèmes завершила приобретение Quintiq 1
04.08.2014 Dassault Systèmes купила поставщика ПО для работы с цепочками поставок Quintiq 1
24.07.2014 Dassault Systèmes и НИАЭП — «Атомстройэкспорт» совместно реализуют международные проекты 1
07.08.2013 V6 Release 2014 оснащен дополнительными облачными сервисами и интуитивным интерфейсом 1
04.07.2013 Dassault Systèmes завершила сделку по приобретению Apriso 1
18.06.2013 Платформа 3DExperience пополнится средствами управления глобальными производственными операциями от Apriso 1
14.07.2011 Dassault Systèmes выпустила обновленную платформу V6 релиз 2012 1
06.07.2011 Dassault Systèmes выходит в «облака» с платформой V6 1
22.03.2011 Dassault Systèmes покупает разработчика решений для управления производственными процессами Intercim 1
25.02.2011 Jaguar Land Rover внедрит платформу V6 от Dassault Systèmes 1
24.12.2010 Dassault Systèmes подвела предварительные итоги 2010 г. 1
09.12.2010 ВНИПИЭТ построил единую информационную систему на базе решений Dassault Systèmes 1
29.11.2010 Dassault Systèmes выпустила новую версию PLM-платформы V6 1
27.10.2010 Tesla Motors переходит на PLM-платформу V6 от Dassault Systèmes 2
28.06.2010 Вышла V6R2011: новая версия платформы PLM 2.0 от Dassault Systèmes 1
07.04.2010 АвтоВАЗ планирует внедрить новейшее ПО для проектирования автомобилей 1
24.08.2009 Роскосмос выбрал PLM-решения Dassault Systèmes для выпуска наукоёмкой продукции 1
09.08.2006 Конец мифа: настоящих PLM совсем мало 1

Публикаций - 31, упоминаний - 36

Dassault Systemes и организации, системы, технологии, персоны:

Dassault Systemes 233 24
SAP SE 5575 4
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 3
УльтимаТек - Экспанта - Adeptik - Адептик Плюс 11 2
УльтимаТек - Экспанта 14 2
Microsoft Corporation 25693 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 2
IBM - International Business Machines Corp 9677 2
Oracle Corporation 7055 2
Autodesk 639 2
Hitachi - Хитачи 1499 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 472 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 626 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 176 2
Ortems 17 2
Rover - RoverComputers 422 2
Siemens AG - Siemens Group 2664 2
Rikitlab - Рикитлаб 21 1
Dassault Systemes - Dassault Systèmes Russia Corp - Дассо Систем 4 1
Гемма НТЦ - Gemma 11 1
Idex Solutions 1 1
DP Technology - Hexagon - MSC Software 10 1
Hive Mind AI - ХМИИ 6 1
ANSYS 93 1
Microsoft Corporation - GitHub 1054 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1409 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 388 1
Рексофт - Reksoft 486 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 79 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1117 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 249 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 178 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 132 1
Bentley Systems 62 1
Top Systems - Топ Системы 86 1
Merlion Бюрократ 46 1
Tata Consultancy Services 67 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
CIMdata 8 1
Textron - Textron Defense Systems 10 2
Walmart - Wal-Mart Stores 403 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 127 2
DB Schenker - Шенкер АО 21 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Air France–KLM - Air France - KLM 81 2
Tata Motors - Jaguar Cars 125 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
AkzoNobel - АкзоНобель 9 2
Valeo 9 2
L’Oreal 58 2
Bombardier Inc 27 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 2
Lockheed Martin 777 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
Saint-Gobain - Сен-Гобен - Сэн-Гобен Эйч Пи Эм Рус - Кавминстекло 11 2
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 2
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 2
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 2
SoBeautiful - L'Occitane - Л'Окситан - Локситан рус 14 2
Брюссельский аэропорт - Luchthaven Brussel-Nationaal - L’aéroport de Bruxelles-National - Brussels Airport - ИАТА: BRU, ИКАО: EBBR - аэропорт Завентем 4 2
ТФП - Тверская фабрика печати 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 1
BMW Group 481 1
Tesla Motors 452 1
GFG - Lamoda - Купишуз 215 1
Русагро Группа Компаний 365 1
Boeing 1030 1
Royal Dutch Shell - Шелл 231 1
Renault Groupe 166 1
ФосАгро 171 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 166 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 297 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2307 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 54 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2039 21
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4984 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61042 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64183 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7587 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17958 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4343 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24144 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15913 6
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Dassault Systemes - Catia 82 16
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Аскон - Лоцман:PLM 98 1
C/C++ - Язык программирования 884 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3534 1
Top Systems - T-Flex Docs 21 1
Siemens Teamcenter 73 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 229 1
Autodesk Inventor 75 1
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 41 1
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 1
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 1
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Florack Dominique - Флорак Доминик 8 3
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Marcotte Frédéric - Маркот Фредерик 1 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14760 8
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47272 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13757 1
Индия - Bharat 5840 1
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Германия - Федеративная Республика 13152 1
Украина 7905 1
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Нидерланды 3722 1
Австрия - Австрийская Республика 1353 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Франция - Лион 22 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3938 2
Fashion industry - Индустрия моды 361 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4779 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3368 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2729 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52998 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6583 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 181 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2688 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 697 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4399 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1566 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6657 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5698 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3102 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2452 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2973 1
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ГСМ - Горюче-смазочные материалы 250 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2091 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11643 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15860 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8546 1
Gartner - Гартнер 3649 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3918 1
DaraTech 5 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 725 2
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 112 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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