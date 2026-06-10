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SoBeautiful L'Occitane Л'Окситан Локситан рус

SoBeautiful - L'Occitane - Л'Окситан - Локситан рус

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.06.2026 «М.Видео» запускает продажи косметики и парфюмерии на собственном маркетплейсе 1
02.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
29.03.2018 Переход без остановки: крупный ритейлер перешел на новые кассы всего за 4 месяца 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
29.05.2014 Кризис стимулирует развитие аутсорсинга 1
04.07.2013 Dassault Systèmes завершила сделку по приобретению Apriso 1
18.06.2013 Платформа 3DExperience пополнится средствами управления глобальными производственными операциями от Apriso 1
23.04.2013 «АйТи» поддерживает ИТ-инфраструктуру сети магазинов «Л’Окситан» в России 3
05.12.2011 "Облака": эксперты обсудили прикладные аспекты 1
16.11.2011 Конференция CNews: «Услуги из облака: спектр выбора» 1
27.10.2011 Конференция CNews: «Услуги из облака: спектр выбора» 1
02.12.2009 Wincor Nixdorf выпустил новую линейку решений для торговых сетей 2

Публикаций - 14, упоминаний - 17

SoBeautiful и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9416 3
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 96 3
SAP SE 5557 2
Softline - Софтлайн 3604 2
Hitachi - Хитачи 1498 2
Dassault Systemes 233 2
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Amazon Inc - Amazon.com 3235 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15432 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 1
Accenture plc 711 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1749 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2357 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 927 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1446 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 364 1
Рексофт - Reksoft 467 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 163 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 298 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 425 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 79 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
АйТи 1499 1
ICL ГК - ICL Group 473 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 479 1
Аурига - Auriga 77 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 263 1
Ланит - Artezio - Артезио 96 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 35 1
Google LLC 12566 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 1
Астон консалтинг 9 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 60 1
Уютерра - ПланетаСтрой 26 1
Optima Services 36 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 76 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2880 5
Снежная Королева - СК Трейд 61 4
Munz Group - Thomas Münz - Томас Мюнц - Münz-Schuhfabrik GmbH - Salamander - Briggs - LolliPolli 4 3
Дочки-Сыночки 8 3
Adidas - Адидас 170 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 191 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1839 3
Спортмастер - Sportmaster 200 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 119 3
Yves Rocher - Ив Роше 35 3
Zenden Group - Дом одежды 66 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 3
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 3
OR Group - Обувь России 29 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 476 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 3
Терволина - Tervolina 8 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 79 3
Лудинг - Luding 11 3
Finn Flare - ФФ Стайл 46 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Новард УК - Novard 73 3
Седьмой Континент 65 3
Mr. Сумкин 6 3
Zolla - Золла 18 3
FES Retail - РЕ Трэйдинг - бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, RE, RE MEN, XC, МО, FES RETAIL FAR EAST 5 3
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 3
Marksman - Марксман РС 9 2
Textron - Textron Defense Systems 10 2
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 147 2
Valeo 9 2
L’Oreal 58 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3384 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
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Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Чернов Антон 23 3
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Назаров Алексей 73 3
Герасимов Андрей 25 3
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Комаров Евгений 6 3
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Горбунов Вадим 12 3
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Левиков Антон 69 3
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Зайцев Николай 32 3
Староверов Денис 14 3
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Першутов Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Козырь Сергей 32 3
Бахин Евгений 22 3
Шарапов Максим 8 3
Алексеев Герман 10 3
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Митюшкин Кирилл 7 3
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Сысоев Анатолий 5 3
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Экономический эффект 1300 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3888 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
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День молодёжи - 27 июня 1059 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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