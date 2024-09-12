К релизу готова мощнейшая свободная САПР FreeCAD. Разработка длилась 21 год

Релиз FreeCAD 1.0 близок как никогда

Опубликован кандидат в релизы FreeCAD версии 1.0, параметрической системы автоматизированного проектирования (САПР) общего назначения с открытым исходным кодом.

Согласно сообщению, опубликованному в официальном блоге FreeCAD, от полноценного релиза систему отделяет всего семь блокирующих его проблем. Разработчики ожидают, что тестирование продукта более широким кругом пользователей в реальных проектах, на который и рассчитан этот релиз-кандидат, поспособствует росту этого числа, что рассматривается кураторами проекта как благо. Чрезмерно торопиться с подготовкой финального релиза команда FreeCAD не планирует, поскольку придает большое значение стабильности конечного продукта.

Среди наиболее значимых новшеств FreeCAD 1.0 в примечаниях к релизу разработчиками отмечены: решение давней проблемы топологического именования; унификация и доработка существующих верстаков (workbench – набор инструментов, сгруппированных под определенные задачи); новый встроенный сборочный верстак (Assembly Workbench); масса разнообразных улучшений в пользовательском интерфейсе; смена логотипа на новый, выбранный по итогам открытого конкурса.

FreePik Близится релиз 1.0 САПР FreeCAD

Разработчиками подготовлены сборки FreeCAD 1.0rc1 для Linux под аппаратные архитектуры ARM64 и x86_64 в формате AppImage; для macOS в формате Apple Disk Image (DMG), а также не требующая установки портативная версия для 64-разрядных Windows; исходный код, предназначенный для сборки при помощи инструментария CMake. Windows-сборка, к примеру, в распакованном виде занимает на диске чуть более 2 ГБ.

Основной интерфейс программы переведен на русский язык. Пользовательская документация, размещенная на сайте проекта, доступна на русском языке частично.

FreeCAD находится в разработке более 20 лет – релиз начальной версии 0.0.1 состоялся еще в конце октября 2002 г. У истоков проекта стояли программисты Юрген Ригель (Jürgen Riegel) и Вернер Майер (Werner Mayer), а также архитектор Йорик ван Гавр (Yorik Van Havre).

FreeCAD написана на языках программирования C++, Python, Shell. Исходный код системы размещен в отдельном публичном репозитории на хостинге проектов GitHub и распространяется на условиях свободной лицензии LGPL.

Что умеет FreeCAD

В первую очередь FreeCAD нацелена на использование в машиностроении и дизайне объектов, однако благодаря своей модульной архитектуре и наличии огромного количества плагинов (подключаемых модулей) способна найти применение в сферах архитектурного и электротехнического проектирования, анализе методом конечных элементов и пр.

CNews Пользовательский интерфейс Windows-версии FreeCAD 1.0RC1

FreeCAD задействует библиотеки с открытым исходным кодом в области научных вычислений. Среди них Open Cascade Technology (OCCT), являющееся ядром САПР; Coin3D – инструментарий для разработки 3D-графики, совместимый с Open Inventor; Qt – популярный тулкит для создания пользовательских интерфейсов; Python – современный язык программирования. Сам FreeCAD также может быть использован в качестве библиотеки другими программами.

Альтернатива инструментам ушедших из России компаний?

Во FreeCAD имеются инструменты аналогичные известным на рынке САПР продуктам, таким как CATIA, SolidWorks (Dassault Systèmes) или Solid Edge (Siemens), и, следовательно, инструмент также попадает в категорию PLM, CAx и CAE, говорится в wiki проекта.

Компании Dassault Systèmes и Siemens в 2022 г. объявила о приостановке операций в России из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее в октябре 2023 г. компания Odyssey Consulting Group объявила о заключении партнерского соглашения с Dassault. В соответствии с ним Odyssey планировала осуществлять поставки программных продуктов французской компании, в том числе CATIA, SolidWorks, DELMIA, SIMULIA, ENOVIA и 3DVIA, а также оказывать соответствующие услуги по их внедрению и поддержке на территории стран СНГ, Ближнего Востока и Азии.

В 2021 г. CNews писал о том, что МГТУ им. Н. Э. Баумана в рамках перехода на российское и свободное ПО рассматривала возможность внедрения FreeCAD наряду с отечественными продуктами, такими как «Компас-3D» компании «Аскон», «Логос-прочность» компании РФЯЦ ВНИИЭФ, APM-WinMachine (НТЦ АПМ).