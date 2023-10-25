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Odyssey Consulting Group предложит продукты Dassault Systemes клиентам из стран СНГ, Ближнего Востока и Азии

Международная ИТ-консалтинговая компания Odyssey Consulting Group и Dassault Systemes заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Odyssey расширяет возможности цифровизации промышленных предприятий стран СНГ, Ближнего Востока и Азии на продуктах Dassault Systems.

Компании Odyssey Consulting Group и Dassault Systemes объявили о продолжении сотрудничества. В соответствии с соглашением Odyssey будет осуществлять поставки программных продуктов Dassault Systemes, а также оказывать соответствующие услуги по их внедрению и поддержке.

Dassault Systemes занимается разработкой и продажей PLM-решений, которые обеспечивают работу производственных процессов. Портфолио решений Dassault Systemes содержит: CATIA для виртуального проектирования продукции, SolidWorks для 3D проектирования, DELMIA для виртуального производства, SIMULIA для виртуального тестирования, ENOVIA для взаимодействия и совместного управления бизнес-процессами и жизненным циклом изделий и 3DVIA для создания виртуального опыта потребления.

«С решениями Dassault Systemes наша компания работает с 2018 г. Мы особенно рады предложить нашим клиентам из стран СНГ, Ближнего Востока и Азии нашу экспертизу в части оптимизированного производственного планирования на основе APS-решения мирового лидера цифровизации промышленности. Odyssey является единственным проверенным партнером компании Dassault Systemes по внедрению DELMIA Ortems на территории России и СНГ», – сказал Арсен Исмаилов, руководитель партнерской сети Odyssey Consulting Group.

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