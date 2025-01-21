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Dassault Systemes ENOVIA

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.01.2025 Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» 1
12.09.2024 К релизу готова мощнейшая свободная САПР FreeCAD. Разработка длилась 21 год 1
25.10.2023 Odyssey Consulting Group предложит продукты Dassault Systemes клиентам из стран СНГ, Ближнего Востока и Азии 1
27.06.2017 Rockwell Collins внедряет платформу Dassault Systèmes 3Dexrerience 1
28.11.2016 «Интерпроком» подписал партнерское соглашение с Dassault Systemes 1
24.07.2014 Dassault Systèmes и НИАЭП — «Атомстройэкспорт» совместно реализуют международные проекты 2
06.12.2013 PLM: российское авиастроение берет новые высоты 1
07.08.2013 V6 Release 2014 оснащен дополнительными облачными сервисами и интуитивным интерфейсом 1
23.05.2013 Nvidia GRID обеспечивает полноценную графику на виртуализированных рабочих местах для пользователей XenDesktop 7 1
30.08.2012 Autodesk инвестирует в развитие PLM-технологий: приобретение активов Inforbix 1
20.09.2011 s.Oliver повышает эффективность производства с помощью платформы V6 от Dassault Systèmes 3
14.07.2011 Dassault Systèmes выпустила обновленную платформу V6 релиз 2012 2
06.07.2011 Dassault Systèmes выходит в «облака» с платформой V6 2
14.06.2011 Alstom объединяет свои бизнес-процессы на основе платформы ENOVIA V6 2
07.06.2011 Benetton Group будет управлять логистикой и разрабатывать продукцию с помощью ENOVIA V6 3
02.03.2011 McLaren Racing внедрит PLM-решения V6 от Dassault Systèmes для оптимизации цикла производства болидов 3
25.02.2011 Jaguar Land Rover внедрит платформу V6 от Dassault Systèmes 1
09.12.2010 ВНИПИЭТ построил единую информационную систему на базе решений Dassault Systèmes 2
29.11.2010 Dassault Systèmes выпустила новую версию PLM-платформы V6 3
27.10.2010 Tesla Motors переходит на PLM-платформу V6 от Dassault Systèmes 3
28.06.2010 Вышла V6R2011: новая версия платформы PLM 2.0 от Dassault Systèmes 1
07.04.2010 АвтоВАЗ планирует внедрить новейшее ПО для проектирования автомобилей 1
19.02.2010 P&G внедрит PLM-решения Dassault Systèmes для разработки упаковки 1
24.08.2009 Роскосмос выбрал PLM-решения Dassault Systèmes для выпуска наукоёмкой продукции 1
22.06.2009 АНТК им. Антонова и Dassault Systèmes подписали Меморандум о стратегическом партнерстве 1
15.06.2009 «Камов» будет управлять жизненным циклом изделий с помощью решений Dassault Systemes 3
21.05.2008 4 июня откроется форум isicad-2008 1
09.08.2006 Конец мифа: настоящих PLM совсем мало 1
15.05.2006 Прорыв: PLM замахнулись на популярность ERP 1
08.04.2004 Компания "Гражданские самолеты Сухого" перенимает опыт Boeing 1
30.07.2003 BMW сократит расходы на разработку новых машин за счет решения IBM и Dassault Systemes 2
21.04.1999 Dassault Systemes покупает израильскую фирму Smart Solutions 1

Публикаций - 33, упоминаний - 51

Dassault Systemes и организации, системы, технологии, персоны:

Dassault Systemes 235 30
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
SAP SE 5601 5
Autodesk 639 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Oracle Corporation 7074 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 3
CIMdata 8 3
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 19 2
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 19 2
Microsoft Corporation 25775 2
Top Systems - Топ Системы 88 2
Rover - RoverComputers 423 2
Autodesk - Inforbix 1 1
Dassault Systemes - Dassault Systèmes Russia Corp - Дассо Систем 4 1
Гемма НТЦ - Gemma 11 1
Idex Solutions 1 1
DP Technology - Hexagon - MSC Software 10 1
Интекс 1 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 1
ANSYS 94 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
Citrix Systems 868 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Philips 2099 1
Vodafone Group 1412 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
BMW Group 482 2
Boeing 1031 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
United Colors of Benetton 39 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Dassault Aviation 12 1
Gardena - Гардена Рус 15 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
Tesla Motors 461 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Renault Groupe 166 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Ford 435 1
Coca-Cola Company 261 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Судостроение 2 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 31
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 15
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 4
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 4
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 392 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 2
Workflow - Поток работ 367 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
Dassault Systemes - Catia 84 25
Dassault Systemes - Delmia 31 16
Dassault Systemes - SolidWorks 133 9
Dassault Systemes - SIMULIA 23 8
Dassault Systemes - 3DExperience 76 7
Siemens Teamcenter 73 6
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 5
Аскон - Лоцман:PLM 100 5
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 3
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 31 3
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Autodesk AutoCAD 376 2
Autodesk Inventor 76 2
IBM PLM - IBM Product Lifecycle Management 2 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
FreePik 1841 1
Autodesk PLM 360 6 1
Appius PLM 9 1
Lotsia PLM 2 1
MathWorks - Simulink 10 1
ADEM CAM - ADEM CAD 5 1
Top Systems - T-Flex ЧПУ 3 1
FreeCAD 10 1
Capgemini Consulting - Open Cascade - OCCT - Open Cascade Technology - CAS.CADE 4 1
Интекс - NCManager 1 1
CMake 3 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Apple macOS 2419 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Huawei Cloud 84 1
Adobe Photoshop 804 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Citrix XenServer 94 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 62 1
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 4
Valroff Laurent - Вальрофф Лоран 7 3
Florack Dominique - Флорак Доминик 8 3
Лоран Сильван 1 1
Speth Ralf - Шпет Ральф 1 1
Шиловицкий Олег 1 1
Исмаилов Арсен 1 1
Котельников Вячеслав 1 1
Taubald Henry - Тауболд Генри 1 1
Riegel Jürgen - Ригель Юрген 2 1
Knight-Gregson John - Найт-Грегсон Джон 1 1
Brown Jeff - Браун Джефф 16 1
Kross Buzz - Кросс Базз 8 1
Mayer Werner - Майер Вернер 2 1
Греф Герман 485 1
Массух Илья 239 1
Петров Дмитрий 79 1
Аленьков Вячеслав 14 1
Петров Александр 26 1
Смирнов Игорь 20 1
Корнильев Кирилл 65 1
Беспалов Виктор 8 1
Пономарев Сергей 6 1
Марьин Сергей 4 1
Алтухов Леонид 21 1
Мартиросян Самвел 16 1
Гарринчев Сергей 5 1
Кива Дмитро 2 1
Чертаков Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Франция - Французская Республика 8177 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Индия - Bharat 5870 3
Ближний Восток 3154 3
Украина 7928 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Европа Восточная 3138 1
Израиль 2856 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Индонезия - Республика 1058 1
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Нидерланды 3746 1
Хорватия - Республика 287 1
Тунис - Тунисская Республика 171 1
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Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
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Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Fashion industry - Индустрия моды 364 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
PLMpedia 1 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 2
DaraTech 5 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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