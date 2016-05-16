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PTC Inc Windchill FlexPLM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.05.2016 PTC представила новую версию своего PLM-решения для розничной торговли

поток данных на протяжении всего их жизненного цикла. Интеграция с решением Performance Advisor для PTC Windchill, представляющим собой инструментальную панель для мониторинга оборудования и пр
25.11.2015 PTC представила систему управления жизненным циклом «умных» сетевых изделий Windchill 11

Компания PTC представила программное обеспечение PTC Windchill 11 для управления жизненным циклом изделий (Product Lifecycle Management, PLM).
10.04.2012 PTC выпустила обновленную САПР CreoR и новую версию решения для управления инженерными данными Windchill

о конфигураций продукции на самых ранних стадиях разработки. Кроме того, PTC выпустила новую версию Windchill 10.1 - решения для управления инженерными данными и проектами, которая включила в с
23.09.2011 «Ирисофт» автоматизирует «Радар ММС» с помощью PDM-системы Windchill

Компания «Ирисофт» сообщила о внедрении PDM-системы Windchill на научно-производственном предприятии «Радар ММС». Данный продукт обеспечивает авт
21.06.2011 ИНТА внедрила PDM-систему Windchill

н в пользу программного решения, построенного на продуктах Creo Elements/Pro (ранее Pro/ENGINEER) и Windchill компании PTC (Parametric Technology Corporation). Проект стартовал в сентябре 2009

06.04.2011 РТС выпустила новую версию PLM-системы Windchill 10.0

Корпорация РТС сообщила о выходе новой версии Windchill 10.0 — решения для управления инженерными данными и проектами. Система получила бол
26.03.2010 Vera Bradley выбрала Windchill PLM систему от PTC для расширения бизнеса

Vera Bradley, производитель мировой фэшн-индустрии, для расширения бизнеса выбрала PLM-систему PTC Windchill, которая позволяет управлять данными о продукции и быстрее выводить новые товары на
01.12.2008 Windchill ProductPoint: PLM-система для SMB от PTC

омпании «Ирисофт» и Parametric Technology Corporation (PTC) объявили о начале продаж нового решения Windchill ProductPoint, предназначенного для поддержки цикла разработки изделия и основанного
08.08.2008 «Автодизель» выбрал Windchill: PLM-систему от PTC

ласти, в том числе компании PTC. Победителем конкурса была признана компания ООО «ПРО Текнолоджиз», партнер PTC. По результатам тендера, компания «ПРО Текнолоджиз» будет поставлять и внедрять систему Windchill для управления инженерными данными, конфигурацией и составом изделия, управления процессами и подготовкой производства изделия. Все работы будут проводиться при непосредственной подде

Публикаций - 50, упоминаний - 90

PTC Inc и организации, системы, технологии, персоны:

PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 37
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 9
SAP SE 5601 7
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 7
Dassault Systemes 235 7
Microsoft Corporation 25775 6
ANSYS 94 6
Oracle Corporation 7074 6
Autodesk 639 6
Галактика - Корпорация 1545 6
Top Systems - Топ Системы 88 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 5
Nvidia Corp 4002 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 14 3
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 19 3
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
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Datadvance - Датадванс 22 2
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 2
Компас 20 2
Altair Engineering 33 2
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Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 2
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СТП Сервис - Си Эс Девелопмент 15 1
OSIsoft - ОСИсофт 16 1
ЭП-Аудит 3 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
Bosch SoftTec - Bosch Software Innovations 5 1
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 19 1
Аскон - Аскон протех - ПРО Текнолоджиз - PRO Technologies 3 1
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РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 2
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 10 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ОСК - НИПТБ Онега 6 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1979 2
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 2
Рубцовский завод запасных частей 1 1
Ambite - Revolta Engineering - Револьта Инжиниринг 2 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Роскосмос - КБХА - Конструкторское бюро химавтоматики 7 1
КЦКБА - Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения 1 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Warburg Pincus - Warburg Pincus Private Equity Group 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
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PTC University - PTCU - PTC's Worldwide Education Initiative - PTC Academic Program 4 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 9 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
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СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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