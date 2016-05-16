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PTC Inc Windchill FlexPLM
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.05.2016
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PTC представила новую версию своего PLM-решения для розничной торговли
поток данных на протяжении всего их жизненного цикла. Интеграция с решением Performance Advisor для PTC Windchill, представляющим собой инструментальную панель для мониторинга оборудования и пр
|25.11.2015
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PTC представила систему управления жизненным циклом «умных» сетевых изделий Windchill 11
Компания PTC представила программное обеспечение PTC Windchill 11 для управления жизненным циклом изделий (Product Lifecycle Management, PLM).
|10.04.2012
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PTC выпустила обновленную САПР CreoR и новую версию решения для управления инженерными данными Windchill
о конфигураций продукции на самых ранних стадиях разработки. Кроме того, PTC выпустила новую версию Windchill 10.1 - решения для управления инженерными данными и проектами, которая включила в с
|23.09.2011
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«Ирисофт» автоматизирует «Радар ММС» с помощью PDM-системы Windchill
Компания «Ирисофт» сообщила о внедрении PDM-системы Windchill на научно-производственном предприятии «Радар ММС». Данный продукт обеспечивает авт
|21.06.2011
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ИНТА внедрила PDM-систему Windchill
н в пользу программного решения, построенного на продуктах Creo Elements/Pro (ранее Pro/ENGINEER) и Windchill компании PTC (Parametric Technology Corporation). Проект стартовал в сентябре 2009
|06.04.2011
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РТС выпустила новую версию PLM-системы Windchill 10.0
Корпорация РТС сообщила о выходе новой версии Windchill 10.0 — решения для управления инженерными данными и проектами. Система получила бол
|26.03.2010
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Vera Bradley выбрала Windchill PLM систему от PTC для расширения бизнеса
Vera Bradley, производитель мировой фэшн-индустрии, для расширения бизнеса выбрала PLM-систему PTC Windchill, которая позволяет управлять данными о продукции и быстрее выводить новые товары на
|01.12.2008
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Windchill ProductPoint: PLM-система для SMB от PTC
омпании «Ирисофт» и Parametric Technology Corporation (PTC) объявили о начале продаж нового решения Windchill ProductPoint, предназначенного для поддержки цикла разработки изделия и основанного
|08.08.2008
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«Автодизель» выбрал Windchill: PLM-систему от PTC
ласти, в том числе компании PTC. Победителем конкурса была признана компания ООО «ПРО Текнолоджиз», партнер PTC. По результатам тендера, компания «ПРО Текнолоджиз» будет поставлять и внедрять систему Windchill для управления инженерными данными, конфигурацией и составом изделия, управления процессами и подготовкой производства изделия. Все работы будут проводиться при непосредственной подде
PTC Inc и организации, системы, технологии, персоны:
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