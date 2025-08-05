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СТП Сервис Си Эс Девелопмент
УПОМИНАНИЯ
СТП Сервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Комлев Николай 107 1
|Пручкина Надежда 3 1
|Любинский Александр 19 1
|Давидюк Андрей 10 1
|Вожаков Артём 5 1
|Малаховский Михаил 1 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Паршин Максим 320 1
|Цветков Алексей 5 1
|Слышкин Василий 129 1
|Чукарин Алексей 59 1
|Зароченцев Николай 2 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 745 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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