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СТП Сервис Си Эс Девелопмент

СТП Сервис - Си Эс Девелопмент

УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 «СТП-Сарос» увеличил объем выпускаемой продукции на 30% с помощью «1С:ERP» 1
01.06.2023 Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации 1
14.07.2015 CTI подтвердила соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008 1
13.08.2014 Depo предоставила «СТП Сервис» инфраструктуру рабочих мест в аренду 3
17.12.2013 Первая «настоящая ERP» «1С» получила крупного заказчика 1
18.10.2013 Минпромторг России приобретет систему комплексных вычислений и инженерного анализа за 227,5 млн руб. 1
03.06.2013 Поможет ли саморегулирование ИТ-отрасли интегрироваться в ВТО? 1
01.02.2013 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» 1
09.12.2011 ИТП «Град» модифицирует информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Тюменской области 1
23.11.2011 «Нанософт» обновил «nanoCAD СПДС» и «nanoCAD Механика» 1
24.01.2011 «Нанософт» обновил nanoCAD СПДС для выпуска рабочей документации до версии 3.0 1
11.05.2007 «Компания СТП» Казахстана внедрила Microsoft Dynamics NAV 3
31.10.2006 СТП автоматизирует бизнес-процессы на базе Microsoft Dynamics NAV 4
08.06.2005 Котласский ЦБК автоматизирует документооборот 1
27.01.1999 Корпорация "Парус" открыла корпоративный сервер технической поддержки 1

Публикаций - 15, упоминаний - 22

СТП Сервис и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24986 3
8634 2
Нанософт 103 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 859 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 656 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Парус Корпорация 199 1
Инфософт ВЦ 23 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 414 1
Nvidia Corp 3616 1
Naumen - Наумен 659 1
Компас 20 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1669 1
ANSYS 79 1
ППВТИ - Пермское предприятие вычислительной техники и информатики - Oxtron - Окстрон 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 104 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 99 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 84 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 113 1
Илим ГК - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12309 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2862 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 117 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1058 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3204 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 163 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 745 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6151 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1249 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 266 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 159 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 87 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 470 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5128 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1463 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 335 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 5
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7020 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12043 4
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4268 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21546 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11936 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13010 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14133 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10765 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1513 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 2
Техническая документация - СПДС - Система проектно-технической документации для строительства 21 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1646 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 878 1
BPaaS - Business Process as a Service - bpmPaaS - Бизнес-процессы как сервис 27 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16485 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13089 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21402 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11587 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7246 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25261 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22197 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2321 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9437 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4713 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 192 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 828 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17520 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 378 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3256 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2700 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 446 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2538 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6058 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 869 1
Microsoft Dynamics 1181 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 2
Нанософт - nanoCAD 99 2
1С:ERP Управление предприятием 656 1
Microsoft Office 3864 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 971 1
DEPO Computers - Depo BPaaS 5 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 221 1
Аскон Компас-График 37 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3376 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 56 1
DEPO Computers - Depo Cloud 10 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 318 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 451 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
ФГИС КИ - ГИС координации информатизации - portal.eskigov.ru 15 1
Аскон Компас-Электрик 7 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 21 1
Apache OpenOffice 482 1
Комлев Николай 107 1
Пручкина Надежда 3 1
Любинский Александр 19 1
Давидюк Андрей 10 1
Вожаков Артём 5 1
Малаховский Михаил 1 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Паршин Максим 320 1
Цветков Алексей 5 1
Слышкин Василий 129 1
Чукарин Алексей 59 1
Зароченцев Николай 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 5
Казахстан - Республика 5703 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18099 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2940 1
Россия - УФО - Тюменская область 1220 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2007 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3074 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1270 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 668 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 900 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1266 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 575 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1609 1
Казахстан - Шымкент - Чимкент 45 1
Европа 24467 1
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