Аскон Компас-Электрик


СОБЫТИЯ

16.10.2025 «Росатом» покупает тысячи лицензий «Компас-3D» почти на треть миллиарда 1
04.07.2024 «Аскон» выпустила «Компас-3D v23» 1
03.07.2023 Вышел «Компас-3D» v22: новые САПР-приложения и еще 100+ улучшений 1
19.09.2018 «Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18» 1
14.05.2015 «Аскон» выпустил новую версию системы «Компас-3D» с инструментами «зеркалирования» 1
19.03.2014 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» 1
01.02.2013 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» 1
13.05.2011 «Аскон» выпустил «Компас-3D V13» со специализированной конфигурацией «Приборостроение» 4

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 429 7
Компас 20 4
СТП Сервис - Си Эс Девелопмент 15 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
ЭТМ 12 1
Ростех - Автоматика Концерн 1732 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Геометрия НПО 148 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 102 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4788 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4021 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25713 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4449 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 356 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1541 2
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 93 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14562 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 780 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9217 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 429 2
Сетевое оборудование - Port mirroring - Зеркалирование - технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора 104 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1093 1
Маркировка - Marking 1197 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3896 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4514 1
Манипулятор - Manipulator 352 1
Электронная библиотека - Electronic Library 260 1
Графический редактор - Graphic Editor 105 1
Офисные приложения - Табличный редактор - Tabular editor 108 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33429 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1733 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2363 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2382 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 92 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 355 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 104 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12840 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 235 7
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 7 2
Linux OS 10739 2
Аскон Компас-График 39 2
Autodesk AutoCAD DXF 45 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 249 1
Аскон Компас-Объект 1 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 27 1
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 15 1
Аскон Компас-Деталь 1 1
Аскон KompasFlow 5 1
Волокитин Игорь 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 154642 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5969 4
Металлоконструкции - Металлические конструкции 39 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1997 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2346 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7248 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1040 2
Английский язык 6846 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5220 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4294 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 118 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3658 1
