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Индексная книга (каталог) CNews*
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Металлоконструкции Металлические конструкции



28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
20.09.2024 К сезону деловой активности МТС оцифровала павильоны Нижегородской ярмарки 1
23.08.2024 «Ростелеком» в Арктическом регионе расширяет цифровую систему весогабаритного контроля 1
21.06.2024 Михаил Россиев, «Ланит-Интеграция»: Мы завершили строительство нового здания Третьяковки на год раньше за счет ИТ-подхода 1
28.05.2024 Робот ученых Пермского Политеха с высокой точностью проведет диагностику промышленных металлоконструкций 1
03.05.2024 «Дом.РФ» создаёт реестр работающих с ТИМ проектных организаций 1
17.04.2024 «Северсталь» разрабатывает цифровую систему для управления инфраструктурными проектами 1
22.02.2024 Объем закупок коммерческих компаний на площадке B2B-Center за год вырос на 25% 1
23.01.2024 Авторы лучших проектов чемпионата «Технолидеры Москвы» получили гранты 1
03.08.2023 На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» установят еще 18 зарядных станций для электромобилей 1
08.02.2022 Гигантская «дочка» РЖД переводит управление строительством и матобеспечением с софта IBM на российское ПО 1
08.10.2021 «Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG 1
27.09.2021 Дмитрий Капишников -

Дмитрий Капишников, KUKA: Пандемия вызвала бум промышленных роботов в России

 1
27.05.2021 Гигантская «дочка» РЖД переезжает с софта IBM и Microsoft на российское ПО 1
27.09.2021 Дмитрий Ипанов, «Вектор Групп» -

Рынок промышленных роботов в России растет из-за массовой автоматизации

 1
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 2
02.10.2020 В России на телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei 1
09.07.2020 «Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19 1
19.09.2018 «Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18» 1
18.04.2017 Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени» 1
18.04.2017 «Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом 1
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 1
20.02.2017 «Ай Эм Эс» оснастила видеопанелями конференц-залы Московского областного суда 1
02.06.2016 «Ростелеком» приступил к созданию единой системы видеонаблюдения в Тюменской области 1
30.06.2015 «Тринити» построила серверную для JetBrains 1
14.05.2015 «Аскон» выпустил новую версию системы «Компас-3D» с инструментами «зеркалирования» 1
24.02.2015 «Ростелеком» приступил к внедрению системы безопасности дорожного движения в Новгородской области 1
29.01.2015 В 2014 г. 15 российских предприятий перешли с зарубежных САПР на «Компас-3D» 1
20.03.2014 «Аскон» обновил решения «Лоцман:PLM» и «Вертикаль», справочники и приложения для ТПП 1
19.03.2014 «Аскон» обновил систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» 1
23.05.2008 Волокнистая сталь выдержит суровые арктические условия 1
05.03.2008 В Чернобыле идут работы по повышению безопасности "Укрытия" 1
01.11.2006 "Норильск-Телеком" восстанавливает связь после пожара в коллекторе 1
28.07.2004 Телеком-операторы становятся интеграторами 1
14.09.2001 АСУ "Галактика" будет работать еще на одном предприятии угольной промышленности 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Металлоконструкции и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 402 10
Компас 20 5
Ростелеком 9768 3
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Autodesk 612 2
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 46 2
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 2
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 2
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 2
InterProCom - Интерпроком 43 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 437 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
Microsoft Corporation 24684 1
Huawei 3959 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 1
LG Electronics 3620 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
8280 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Нанософт 100 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1470 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1802 1
McKinsey & Company Int 250 1
Галактика - Корпорация 1471 1
РТИ 146 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Ланит Интеграция 190 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
JetBrains 68 1
Beltel - Белтел 144 1
KUKA Robotics 34 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 397 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 3
Газпром ПАО 1346 2
РЖД строй 9 2
Геометрия НПО 140 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Северсталь ПАО - Severstal 485 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 14 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 62 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
СДС Холдинг - Уголь ХК 3 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 131 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
СДС Холдинг - Черниговец 2 1
Нижегородская ярмарка 22 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Газпромнефть Терминал 1 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
Воронежстальмост 4 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
ТПС Недвижимость 2 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
ГРЦ Макеева - Златмаш - Златоустовский машиностроительный завод 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2890 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 314 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 469 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Парк Зарядье 40 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 39 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 18 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 75 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
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АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 2 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 10
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 4
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