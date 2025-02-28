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Металлоконструкции Металлические конструкции
Металлоконструкции и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Максим 33 2
|Сергунина Наталья 369 1
|Малис Александр 157 1
|Дегтев Геннадий 260 1
|Албычев Александр 151 1
|Шпак Василий 226 1
|Козак Николай 163 1
|Козлов Владимир 6 1
|Капишников Дмитрий 8 1
|Белов Андрей 52 1
|Волков Игорь 15 1
|Шурутов Алексей 1 1
|Юрченко Константин 4 1
|Ипанов Дмитрий 3 1
|Добровольский Юрий 6 1
|Гусева Анастасия 1 1
|Герасимов Константин 3 1
|Французов Андрей 1 1
|Карпунин Владимир 6 1
|Мельников Юрий 11 1
|Горбунов Виктор 4 1
|Ермилов Денис 10 1
|Кожевников Владислав 2 1
|Назаренков Лев 1 1
|Хаустов Михаил 2 1
|Шварц Игорь 2 1
|Синюхин Олег 3 1
|Щелгачев Дмитрий 28 1
|Ксенофонтова Алевтина 1 1
|Волокитин Игорь 9 1
|Белобородов Филипп 1 1
|Алилуев Николай 1 1
|Шестаков Максим 1 1
|Россиев Михаил 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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