Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Pragmacore 360 добавила функцию на базе ИИ в модуль «Управление комплектацией»

Pragmacore 360 добавила функцию на базе ИИ в модуль «Управление комплектацией». Она существенно сокращает время обработки данных о МТО (материально-техническом оснащении) и минимизирует ошибки.

Чтобы планировать поставки на стройку, необходимо вести учет МТО. А для этого относить каждую позицию к определенной группе (например, «арматура», «инструменты», «металлоконструкции» и т.д.). При этом строительные проекты требуют тысячи видов стройматериалов, техники, инструментов и пр. И вносить эти данные в таблицы вручную долго: процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней. К тому же могут возникнуть ошибки — дублирование данных, неучет тех или иных товаров и пр. А это может привести к ошибкам в планировании, перерасходу средств и даже срыву сроков строительств.

Цифровая платформа Pragmacore 360 обновила модуль «Управление комплектацией», который отвечает за автоматизацию функции материально-технического обеспечения, добавила функционал на базе искусственного интеллекта (ИИ). Теперь система вносит новую позицию в соответствующую группу МТО автоматически за несколько секунд.

«Наша цель — избавить клиентов от рутины и повысить точность планирования. ИИ в управлении комплектацией — не просто оптимизация, а принципиально новый уровень контроля за ресурсами. Теперь менеджеры могут тратить секунды там, где раньше уходили часы», — сказал Кирилл Поляков, основатель Pragmacore 360.

Обновленный модуль позволит командам четко определять потребность в материалах, стадии текущих поставок (например, «поставлено», «отгружено», «законтрактовано») и планировать новые.

Чтобы активизировать функцию, пользователю системы достаточно отключить ручной режим ввода в настройках модуля и выбрать обученную ИИ-модель. Автоматическое назначение групп работает при внесении информации из Excel таблиц, при импорте данных из смет или BIM-модели.

Это уже третий модуль Pragmacore 360 с функцией искусственного интеллекта (после модулей предиктивной аналитики и лазерного сканирования), а в ближайшее время будут представлены еще два модуля с ИИ. На сегодня платформу Pragmacore 360 используют свыше 600 строительных проектов общей стоимостью более 500 млрд рублей. Среди клиентов — «Норильский Никель», СК «Мост», «Оргэнергострой» и другие. Система доступна как с компьютера, так и мобильного телефона, что позволяет получать или загружать данные о проекте даже на строительной площадке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Россияне научили нейросеть предсказывать биржевые кризисы с точностью 80%

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: