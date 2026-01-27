Разделы

Россиев Михаил


СОБЫТИЯ


27.01.2026 Михаил Россиев, «Кью-центр»: Цифровой суверенитет — это не замена софта, а управляемость и безопасность в любых условиях 6
21.06.2024 Михаил Россиев, «Ланит-Интеграция»: Мы завершили строительство нового здания Третьяковки на год раньше за счет ИТ-подхода 1
22.05.2024 Зарубежные компании сорвали поставки ПК и другого «железа» для нового здания Третьяковки 1

Публикаций - 3, упоминаний - 8

Россиев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит Интеграция 213 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2259 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5303 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 73 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Парк Зарядье 43 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 354 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4506 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3317 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 1
Синхронный перевод - Simultaneous translation 94 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 764 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 493 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4117 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3316 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 114 1
Microsoft Office 3980 1
Фатеев Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 3
Москва - ЦАО - Кадашёвская набережная 12 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Земля - планета Солнечной системы 10685 1
Испания - Королевство 3766 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 39 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3195 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1770 1
