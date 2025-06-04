Получите все материалы CNews по ключевому слову
Фатеев Сергей
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|В России создали новый материал, из которого можно делать гибкие экраны 1
|22.05.2024
|Зарубежные компании сорвали поставки ПК и другого «железа» для нового здания Третьяковки 2
Фатеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит Интеграция 195 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 399 1
|Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
|Известия ИД 657 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.