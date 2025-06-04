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Фатеев Сергей


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 В России создали новый материал, из которого можно делать гибкие экраны 1
22.05.2024 Зарубежные компании сорвали поставки ПК и другого «железа» для нового здания Третьяковки 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Фатеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит Интеграция 195 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 399 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 103 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 341 1
Синхронный перевод - Simultaneous translation 90 1
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14042 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2953 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 239 1
FreePik 1147 1
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Александров Евгений 6 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3100 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1408 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5255 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 1
Испания - Королевство 3736 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17488 1
Москва - ЦАО - Кадашёвская набережная 11 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 54 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 460 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3207 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 853 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30229 1
Энергетика - Energy - Energetically 5242 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10194 1
Металлы - Медь - Copper 812 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1851 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19271 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5728 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1566 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 151 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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