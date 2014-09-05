ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe

Конвенция о всемирном наследии ЮНЕСКО была утверждена на 17-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО ООН в 1972 году. Комитет всемирного наследия руководит Конвенцией о всемирном наследии и собирается ежегодно, срок членства составляет шесть лет.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО состоит из представителей 21 страны-участницы, избранных Генеральной Ассамблеей. Комитет отвечает за реализацию Конвенции о всемирном наследии, использование Фонда всемирного наследия, а также принимает решения о включении объектов в Список всемирного наследия и обеспечивает их защиту.

В состав Комитета входят: Аргентина, Бельгия, Болгария, Египет, Эфиопия, Греция, Индия, Италия, Япония, Мали, Мексика, Нигерия, Оман, Катар, Российская Федерация, Руанда, Сент-Винсент и Гренадины, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Замбия.