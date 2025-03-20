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Мостком

Мостком

АО «Мостком» — разработчик и поставщик оборудования высокоскоростных беспроводных оптических линий связи. Решения компании включают в себя устройства беспроводной оптической связи, как для стационарных, так и для мобильных объектов, а также для применения в космосе и опорных сетях 5G.


20.03.2025 Прорывная сеть квантовой связи РЖД не может полноценно использоваться: мешает отсутствие сертификатов ФСБ 1
19.04.2024 В МТУСИ ведутся работы по организации защищенных каналов связи на промышленных комплексах 4
13.06.2023 В МТУСИ реализовали беспроводную квантовую связь на базе серийного отечественного оборудования 3
27.04.2016 Топ-20 ИТ-резидентов Сколково: Чемпионы по выручке 1
15.11.2013 Девять стартапов фонда «Сколково» попали в «горячую двадцатку» Mashable 1
13.06.2007 Телекоммуникационный рынок России приобрёл еще одного игрока 1
27.01.2005 "Град Телеком" начал поставки отечественных АОЛС 1
26.12.2003 Где зарыты главные деньги IP-телефонии? 1

Публикаций - 8, упоминаний - 13

Мостком и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
Cisco Systems 5136 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 458 1
Diasoft - Диасофт 905 1
Canon 1401 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 172 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 1
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ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 1
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Aurus - Аурус - БКС-АйТи 8 1
RFD - Rock Flow Dynamics - Рок Флоу Динамик 3 1
Siemens AG - Siemens Group 2597 1
МедиаИнсайт - Media Insight 3 1
Ростех - КРЭТ ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 21 1
Acumatica - Акуматика 23 1
Parallels Research - Параллелз рисерч 14 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 1
Агент Плюс 8 1
KPN - Tofane Global - iBasis 13 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 369 1
Элекард Девайсез - Elecard Devices 9 1
QRate - КуРэйт 30 1
Базелевс Инновации 1 1
ITXC Corporation - Internet Telephony Exchange Carrier 20 1
ЯКласс 68 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 89 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 57 1
РЖД - Российские железные дороги 1928 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3084 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 288 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 1
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NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 187 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1063 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 1
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