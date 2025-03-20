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Мостком
АО «Мостком» — разработчик и поставщик оборудования высокоскоростных беспроводных оптических линий связи. Решения компании включают в себя устройства беспроводной оптической связи, как для стационарных, так и для мобильных объектов, а также для применения в космосе и опорных сетях 5G.
Мостком и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 1
|VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 66 1
|Parallels Cloud Server - Parallels Cloud Storage - Parallels Cloud Computing Platform 7 1
|Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 100 1
|Богачев Игорь 180 2
|Касперская Наталья 294 1
|Мельничук Дмитрий 3 1
|Санадзе Георгий 18 1
|Солонин Виталий 89 1
|Городецкий Ярослав 13 1
|Franz Ted - Франц Тед 1 1
|Масленников Игорь 36 1
|Корсаков Анатолий 10 1
|Ильин Николай 23 1
|Мызовский Герман 11 1
|Тяжлов Юрий 1 1
|Олейников Дмитрий 3 1
|Кравченко Владимир 2 1
|Коробкова Наталья 3 1
|Красильников Дмитрий 5 1
|Никашов Константин 7 1
|Федорушкин Илья 13 1
|Казанцев Сергей 16 1
|Миронов Юрий 23 1
|Пчелкина Наталья 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
|Gartner - Гартнер 3565 1
|Synergy Research Group 42 1
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