АО «Мостком» — разработчик и поставщик оборудования высокоскоростных беспроводных оптических линий связи. Решения компании включают в себя устройства беспроводной оптической связи, как для стационарных, так и для мобильных объектов, а также для применения в космосе и опорных сетях 5G.