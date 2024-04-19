В МТУСИ ведутся работы по организации защищенных каналов связи на промышленных комплексах

Сегодня высокоскоростные и надежные системы передачи данных для современных промышленных объектов являются важнейшим элементом с точки зрения безопасности и эффективной эксплуатации объекта. В дополнение к традиционным волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), предусмотренным на объектах использования атомной энергии (ОИАЭ), необходимо всегда иметь резервные каналы передачи информации, способные обеспечить высокую скорость передачи, надежность и защищенность передаваемой информации, которая будет устойчива к различным внешним воздействиям, в том числе к террористическим угрозам.

В современных условиях многие специалисты повышенное внимание уделяют системам атмосферной и спутниковой оптической связи, на которых сегодня реализуется технология квантового распределения ключа, позволяющая двум пользователям на линии связи создать общий криптографический ключ и шифровать информацию кодом, устойчивым к атакам самых совершенных вычислительных машин, в том числе квантовых компьютеров.

Над проработкой вариантов организации на промышленных энергетических комплексах беспроводных и при этом защищенных от перехвата информации каналов связи сейчас трудятся ученые МТУСИ и АО «Мостком». Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Эксперты выполнили расчеты для нескольких крупных АЭС, и результаты показали, что решения на основе применения установок АОЛС способны обеспечить высокоскоростной и защищенный от прослушивания обмен данными на всей территории комплекса в течении всего календарного года, что становится особенно актуальным при физическом повреждении проводных систем связи.

«Моделирование работы систем атмосферной оптической связи, построенных на основе терминалов АОЛС, выпускаемых АО «Мостком», проводилось с привязкой к конкретным АЭС, на территории которых функционируют мощные градирни, испаряющих в атмосферу свыше 1 т воды каждую секунду (при мощности энергоблока около 1 ГВт). Анализ влияния градирен на функционирование терминалов АОЛС показал, что в районе АЭС, повышенная влажности от работы градирен, не оказывает существенного влияния на доступность канала атмосферной оптической связи», — сказала к.т.н., доцент кафедры НТС МТУСИ Наталия Пчелкина.

«Исследования подтвердили, что АОЛС, обеспечивая повышенную безопасность канала связи, имеют высокую скорость развертывания, низкие требования к энергопотреблению, достаточно малую стоимость и дают возможность надежного, высокоскоростного обмена данными на расстояниях до 1 км», — сказал д.ф.-м.н., профессор кафедры НТС МТУСИ Сергей Казанцев.

«Можно констатировать, что в условиях террористических угроз на ОИАЭ или прилегающей территории реализация резервных каналов связи на основе АОЛС представляется самым оптимальным решением для обеспечения высокоскоростного и защищённого канала связи», — сказал к.т.н., декан факультета СиСС МТУСИ Юрий Миронов.

Результаты исследований будут использованы для построения эффективных и надежных сетей связи на территории промышленных предприятиях, способных стабильно функционировать в аварийных ситуациях. Кроме того, результаты исследований работы систем КРК в АОЛС будут использованы для доработки серийных устройств АО «Мостком», чтобы увеличить возможности применений технологии квантового распределения ключей в свободном пространстве.