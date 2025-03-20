Прорывная сеть квантовой связи РЖД не может полноценно использоваться: мешает отсутствие сертификатов ФСБ

Первая в России сеть квантовой связи, построенная РЖД в 2021 г., до сих пор не аттестована и может лишь передавать технологический трафик самого РЖД. Мешает отсутствие сертификатов на оборудование от ФСБ. Также у России наблюдаются значительное отставание в космической квантовой связи и задержки в разработке сектора одиночных фотонов.



РЖД и проблемы сети квантовой связи

Первый российский проект по внедрению технологии квантового распределения ключей (КРК) на базе действующей сети связи, реализуемый РЖД («Российские железные дороги») с 2021 г., успешно работает, но имеет ряд технических и юридических сложностей, из-за чего данная сеть до сих пор не аттестована. Об этом ректор МТУСИ (Московский государственный университет связи и информатики) Сергей Ерохин рассказал в ходе Фестиваля науки ComeInfest, прошедшего в стенах вуза. «Сеть работает, оборудование работает, но не все получилось в данном проекте», — отметил ректор.

РЖД с 2020 г. выполняет роль центра компетенций по развитию квантовых коммуникаций в России. По соглашению с Правительством компания написала две дорожные карты по развитию данного направления. Согласно дорожной карте от 2020 г. до 2024 г., на квантовые коммуникации в России должно было быть выделено 16,7 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был направить 10,2 млрд руб., внебюджетные источники — 6,5 млрд руб. (в том числе 5,5 млрд руб. средства самого РЖД).

По сведениям Ерохина, к 2030 г. общие затраты на развитие квантовых коммуникаций в России составят 42 млрд руб. Общая протяженность сетей квантовой связи должна составить 15 тыс км.

РЖД РЖД не может полноценно использовать сеть квантовой связи

Первый участок сети с КРК был построен РЖД на базе ВОЛС (волоконно-оптической сети связи) между Москвой и Санкт-Петербургом., его протяженность составила 700 км. По итогам 2023 г. общая протяженность сети квантовой связи РЖД за счет подключения новых городов составила 3,3 тыс. км. К концу 2024 г. ее планировалось увеличить до 7 тыс.

Ежегодно Минцифры получает из федерального бюджета порядка 1,2 млрд руб. с целью докапитализации РЖД - средства предназначаются как раз для развития сети квантовой связи.



Задержки с сертификацией оборудования в РЖД

Как пояснили CNews в Квантовом центре РЖД, в России существует три производителя оборудования для квантовой связи: «СМАРТС - Кванттелеком» (работает совместно с петербургским вузом ИТМО), «Кьюрейт» и «Ифотекс», К настоящему моменту сертификацию оборудования в ФСБ (Федеральная служба безопасности) прошел только «Инфотекс». Первые участки сети РЖД построена на оборудовании «СМАРТС-Кванттелеком», последующие — с применением всех основных производителей.

В пресс-службе РЖД пояснили CNews, что сеть квантовой связи компании используется сейчас только для передачи технологического трафика самого РЖД, включая передачу сервисов корпоративной связи и почтовых серверов. Также работает Центр управления и мониторинга, обеспечивающий круглосуточную поддержку данных сервисов, развернуты технические службы эксплуатации в регионах.

В то же время в РЖД добавили, что магистральная квантовая сеть построена на оборудовании сразу нескольких производителей («Инфотекс», «СМАРТС-Кванттелеком, «Амикон» и др.), которые в декабре 2024 г., в рамках процедуры сертификации, получили соответствующие положительные заключения регулятора, На их основе выдаются сертификаты. «Это позволит расширить число сервисов, передаваемых по квантовой сети, в том числе применять ее в тех сферах, где порядок организации защиты каналов передачи данных определен законодательством», - заявили в пресс-службе РЖД.

Со своей стороны, в «СМАРТС-Кванттелеком» подтвердили, что в декабре 2024 г. получили положительное заключение от ФСБ по результатам экспертизы материалов тематических исследований ККС ВРК (квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей) с товарным знаком «Квалион». «Специалисты «СМАРТС-Кванттелеком» осуществляют сервисное и техническое обслуживание ККС ВРК в составе магистральной квантовой сети РЖД и всячески содействуют дальнейшему развитию и расширению сфер применения технологии квантовых коммуникаций.», - добавили в компании.

«Сейчас сеть РЖД является уникальным полигоном для проведения научных и инженерных исследований, которые в последующем смогут использоваться не только для нужд РЖД, но и после утверждения нормативных актов регулятором, появятся отработанные решения по предоставлению услуг государственным заказчикам», — добавили в Квантовом центре МТУСИ.

У России нет квантовой связи в космосе

Сергей Ерохин рассказал и о других проблемах в сфере внедрения квантовых коммуникаций. Так, у России отмечается серьезное отставание в области систем с квантовым распределением ключа в космосе. По планам, к 2030 г. УГТ (уровень технологической готовности) в данной сфере должен составить «7» из максимально возможных «9». На деле же в России только идет проектирование космических аппаратов и ни одного спутника на орбите с поддержкой КРК нет. В то же время Китай запускает уже вторую серию спутников с поддержкой КРК.

В рамках отработки соответствующих технологий МТУСИ попытался проложить атмосферную сеть связи с поддержкой КРК до здания НИЦ (научно-исследовательский центр) «Телеком» (бывший НИИР, «Научно-исследовательский институт связи»). По прямой расстояние между ними составило 3 км. Партнером в проекте выступала компания «Мастком».

«В итоге, за три года экспериментов, мы получили весь комплекс проблем задымление и убедились, что «ничего не работает» , — говорит Ерохин. — Нам пришлось «срезать аппетиты» с большой городской сети до маленькой межкорпусной. Расстояние составило 180 м, а скорость генерации ключей значительно меньше 30 Кбит/с».

Проблемы с созданием детектора одиночных фотонов

Также наблюдаются проблемы с реализацией проекта по созданию детектора одиночных фотонов. Проект реализуется МТУСИ совместно с Краснодарской фабрикой по выращиванию микропленок и Новосибирским институтом полупроводниковой физики. По планам разработчиков, проект должен был быть завершен еще два года назад, но из-за санкций и отсутствия элементной базы создание проекта задерживается, В то же время продукт на уровне MVP (минимально жизнеспособный продукт) уже создан, говорит Ерохин.

Также МТУСИ в рамках инициативного консорциума первым в России реализовала проект межвузовской сети с КРК: ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) длиной 17,4 км была проложена от здания вуза до здания МИСИС (Московский институт стали и сплавов). Была создана сеть с пятью сегментами и скоростью генерации ключей 30 Кбит/с. «Благодаря этому студенты могут работать с квантовыми коммуникациями за пределами лаборатории - на уникальном, реально действующей полигоне», — рассказал Ерохин.