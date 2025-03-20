Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171319
ИКТ 13346
Организации 10468
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3405
Системы 25262
Персоны 73432
География 2776
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2593
Мероприятия 846

СМАРТС Кванттелеком

СМАРТС Кванттелеком

ООО «СМАРТС-Кванттелеком» входит в реестр IT компаний, является производителем систем квантового распределения ключей и компонентной базы квантовых технологий: детекторов одиночных фотонов, фазовых и амплитудных модуляторов. Обеспечивает комплексное проектирование квантовых сетей, реализует фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере квантовых коммуникаций.


Компанией осуществляется участие в исследовательских и прикладных проектах дорожной карты развития высокотехнологической области «Квантовые коммуникации», утвержденной Правительством Российской Федерации. СМАРТС-Кванттелеком является резидентом инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» с 2023 года и резидентом Фонда «Сколково» с 2014 года.


20.03.2025 Прорывная сеть квантовой связи РЖД не может полноценно использоваться: мешает отсутствие сертификатов ФСБ 1
08.08.2023 Сбербанк усомнился в квантовых коммуникациях. Лучше использовать математические алгоритмы 1
11.07.2023 «Ростелеком» и «Атлас» успешно протестировали технологию квантового распределения ключей на магистральной линии связи TEA NEXT 1
14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 1
09.06.2021 В России заработала первая линия квантовой связи 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

СМАРТС Кванттелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Амикон 14 3
QRate - КуРэйт 30 2
Ростелеком 9807 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 455 1
Код Безопасности 631 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 953 1
РЖД - Российские железные дороги 1923 3
ГПБ - Газпромбанк 1093 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7434 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4571 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 566 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1343 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10849 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67368 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4303 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4701 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 495 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2222 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28165 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51515 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19911 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 864 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28064 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6821 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3912 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 80 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 519 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11223 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 171 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2197 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14059 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8176 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16136 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20849 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2783 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1510 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11185 1
Телематика Концерн - ТрансСофтТелематика - ЦЖС - Цифровая железнодорожная станция 5 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 35 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 24 1
Чернышенко Дмитрий 569 2
Путин Владимир 3205 2
Глазков Борис 47 1
Ляпунов Игорь 123 1
Чаркин Евгений 297 1
Шойтов Александр 78 1
Качалин Алексей 5 1
Зауэрс Дмитрий 13 1
Курочкин Юрий 15 1
Белозеров Олег 28 1
Ерохин Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 146370 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43596 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17569 3
Европа 21841 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14244 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 627 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 720 1
Канада 4903 1
Израиль 2743 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1161 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51734 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2928 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2423 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1339 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29528 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2428 1
Информатика - computer science - informatique 1073 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1921 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48565 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2462 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6779 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1278 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18835 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3996 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5475 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 983 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 450 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 382 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 292 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 47 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347990, в очереди разбора - 762996.
Создано именных указателей - 171319.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще