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СМАРТС Кванттелеком
ООО «СМАРТС-Кванттелеком» входит в реестр IT компаний, является производителем систем квантового распределения ключей и компонентной базы квантовых технологий: детекторов одиночных фотонов, фазовых и амплитудных модуляторов. Обеспечивает комплексное проектирование квантовых сетей, реализует фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере квантовых коммуникаций.
Компанией осуществляется участие в исследовательских и прикладных проектах дорожной карты развития высокотехнологической области «Квантовые коммуникации», утвержденной Правительством Российской Федерации. СМАРТС-Кванттелеком является резидентом инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» с 2023 года и резидентом Фонда «Сколково» с 2014 года.
СМАРТС Кванттелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4571 2
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
|Чернышенко Дмитрий 569 2
|Путин Владимир 3205 2
|Глазков Борис 47 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Шойтов Александр 78 1
|Качалин Алексей 5 1
|Зауэрс Дмитрий 13 1
|Курочкин Юрий 15 1
|Белозеров Олег 28 1
|Ерохин Сергей 25 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 983 1
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