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ООО «СМАРТС-Кванттелеком» входит в реестр IT компаний, является производителем систем квантового распределения ключей и компонентной базы квантовых технологий: детекторов одиночных фотонов, фазовых и амплитудных модуляторов. Обеспечивает комплексное проектирование квантовых сетей, реализует фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере квантовых коммуникаций.



Компанией осуществляется участие в исследовательских и прикладных проектах дорожной карты развития высокотехнологической области «Квантовые коммуникации», утвержденной Правительством Российской Федерации. СМАРТС-Кванттелеком является резидентом инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» с 2023 года и резидентом Фонда «Сколково» с 2014 года.