Зауэрс Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 Группа Rubytech и Газпромбанк установили стратегическое партнерство в области развития инноваций и высоких технологий в финансовом секторе 1
08.08.2023 Сбербанк усомнился в квантовых коммуникациях. Лучше использовать математические алгоритмы 1
14.02.2022 Газпромбанк нашел способ защиты от квантовых кибератак 1
28.10.2021 Газпромбанк и IT_One создали новую финтех-компанию 1
06.07.2021 Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора 1
01.07.2021 Газпромбанк вошел в пилотную группу по тестированию цифрового рубля 1
12.04.2021 Газпромбанк выступил соучредителем первого в России блокчейн-оператора 1
12.12.2019 Газпромбанк и другие участники рынка данных подписали кодекс этики их использования 1
18.10.2019 Газпромбанк вопреки цифровизации открывает 100 новых физических офисов 1
07.06.2019 Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали межкорпоративную квантовую сеть 1
12.04.2019 Сбербанк, Газпромбанк и Digital Horizon создают лидера в области биометрии 1
27.06.2018 «Вконтакте» начинает тестирование платформы социальной коммерции VK Pay 1
16.06.2016 Российский квантовый центр запустил первую в России линию квантовой связи в городских условиях 1
21.05.2015 Прорыв в разработке квантового компьютера: Создан первый российский кубит 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Зауэрс Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10223 4
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 132 3
QRate - КуРэйт 33 3
VK - Mail.ru Group 3515 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9126 2
МегаФон 9709 1
Yandex - Яндекс 8215 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13877 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
Доктор рядом - Doc+ 53 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4410 1
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 1
Acronis - Акронис 457 1
Google LLC 12144 1
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 36 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 29 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1565 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1095 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 495 1
СМАРТС Кванттелеком 6 1
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 5 1
ГПБ - Газпромбанк 1152 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7970 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2960 4
РЖД - Российские железные дороги 1983 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1328 2
НСПК - Национальная система платежных карт 887 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1763 2
ПСБ - Промсвязьбанк 890 2
Альфа-Банк 1845 1
NanduQ - Qiwi 1002 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 942 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 261 1
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 261 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 55 1
Supremum Capital 2 1
Кассир.ру - Kassir.ru 27 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 177 1
Runa Capital 158 1
Grow Food - Гроуфуд 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5145 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 342 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5712 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4734 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2118 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 200 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 127 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55935 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71560 8
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1430 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30864 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16979 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12811 4
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 610 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1571 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4687 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4409 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7282 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5735 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21617 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7424 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5771 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4425 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 718 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 253 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8734 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2648 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8521 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5543 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8147 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5436 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6884 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14526 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12806 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1597 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3081 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2250 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21729 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22407 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8043 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13197 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1696 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11151 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5056 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1392 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 427 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 511 1
Apple Pay 502 1
Samsung Pay 294 1
Tencent WeChat - мессенджер 157 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 53 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 203 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 38 1
Телематика Концерн - ТрансСофтТелематика - ЦЖС - Цифровая железнодорожная станция 5 1
Кузнецов Станислав 145 2
Юнусов Руслан 20 2
Жаркова Татьяна 23 2
Серебряникова Анна 77 1
Дырмовский Дмитрий 141 1
Тиньков Олег 48 1
Горный Александр 43 1
Рогозов Андрей 16 1
Авен Петр 63 1
Беляев Илья 2 1
Лотаков Игорь 2 1
Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
Кулик Вадим 190 1
Устинов Алексей 8 1
Абрамков Александр 40 1
Белоусов Сергей 247 1
Львовский Александр 6 1
Курочкин Юрий 15 1
Скоробогатова Ольга 57 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Яскевич Сергей 6 1
Лисневский Андрей 1 1
Комлев Владимир 35 1
Рязанов Валерий 5 1
Барыбин Олег 1 1
Астафьев Олег 3 1
Путин Владимир 3312 1
Ляпунов Игорь 130 1
Глазков Борис 48 1
Шойтов Александр 98 1
Железнов Артем 1 1
Чаркин Евгений 309 1
Martinis John - Мартинес Джон 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 154391 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45224 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53179 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17944 1
Германия - Федеративная Республика 12890 1
Европа 24556 1
США - Калифорния 4766 1
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18361 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 646 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 749 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50624 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7201 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4193 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25563 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31350 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17182 2
Кодекс этики использования данных 44 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6161 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7742 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3719 1
Физика - Physics - область естествознания 2789 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20008 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1466 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14805 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6580 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8445 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6851 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6217 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2238 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1427 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 570 1
Физика квантовая - Quantum Physics 13 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2965 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2563 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1994 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2562 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1606 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2972 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 540 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1059 1
Ведомости 1174 1
Nature 820 1
IDC - International Data Corporation 4936 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1060 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 407 1
РАН - Российская академия наук 1982 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 506 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 3
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392031, в очереди разбора - 733281.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

