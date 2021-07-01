Газпромбанк вошел в пилотную группу по тестированию цифрового рубля

Газпромбанк стал одним из первых в России банков, вошедших в пилотную группу по тестированию цифрового рубля. На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилота.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Таким образом, у рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.

Использование новой формы валюты, согласно концепции Банка России, имеет множество преимуществ для физических лиц и предприятий. Так, например, доступ к кошельку с цифровыми рублями для граждан и бизнеса будет организован через любую финансовую организацию, в которой обслуживается клиент, а операции с цифровым рублем будут проходить по единым тарифам.

Планы пилотной группы

Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 г. начать тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля.

«Мы рады быть в числе первых банков, которые будут вовлечены в тестирование цифрового рубля. Газпромбанк всегда стремится быть в авангарде технологических инноваций, которые развивают широкий спектр перспективных направлений в интересах наших существующих и будущих клиентов. Уверен, что новая, цифровая версия рубля и связанные с ним новые услуги будут пользоваться большим спросом у клиентов — причем как физических, так и юридических лиц», — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.