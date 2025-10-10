Группа Rubytech и Газпромбанк установили стратегическое партнерство в области развития инноваций и высоких технологий в финансовом секторе

На форуме «Финополис 2025» группа Rubytech и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве, закрепляющее достигнутые договоренности в рамках стратегического партнерства в области развития инноваций и высоких технологий. Совместно стороны рассматривают возможность развивать партнерство по различным направлениям, в том числе в области финансовых технологий, исследования финтех-трендов и внедрения передовых решений, отвечающих потребностям банка и его партнеров.

Группа Rubytech и Газпромбанк планируют вести проработку отечественной сетевой инфраструктуры, прикладных программно–аппаратных решений и комплексов, стендирование и апробацию технических решений и версий продуктов.

Важным направлением совместной работы станет обмен опытом и лучшими практиками в области разработки решений. Партнеры также планируют продвижение успешных совместных проектов и кейсов для повышения компетенций всего рынка.

«Газпромбанк — исторически наш надежный партнер и заказчик. Данное соглашение позволяет нам укрепить сотрудничество и вывести его на новый уровень, предоставляя условия для создания прочной базы, необходимой для долгосрочного развития ИТ-экосистемы. Мы продолжим совместную работу над расширением технологического потенциала банка и внедрением новых ИТ-решений и продуктов в российском финансовом секторе», — комментирует Игорь Ведёхин, СЕО группы Rubytech.

«Стратегическое партнерство с одним из ведущих игроков ИТ-рынка России, группой Rubytech, дает нам возможность ускорить реализацию инициатив по импортозамещению критически важных компонентов ИТ-инфраструктуры. В текущих условиях такой альянс приобретает особую значимость: способствует более тесному технологическому взаимодействию при реализации проектов цифровой трансформации, ускоряет темпы и масштабы внедрения российских ИТ-продуктов и технологий, что в конечном счете стимулирует дальнейшее развитие банка и отрасли в целом», — отмечает Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления Газпромбанка.

Реализация соглашения группы Rubytech и Газпромбанка позволит не только решить текущие ключевые задачи, которые стоят перед российским банковским сектором, включая модернизацию ИТ-ландшафта банка и его критически важных ИТ-компонентов, но и заложить основу для создания конкурентоспособных отечественных технологий, определяющих будущее финансовой индустрии.