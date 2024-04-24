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H2H Host2Host host-to-host вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 19
H2H и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
|Сыкулев Андрей 85 4
|Дубровский Юрий 9 2
|Мосеев Виталий 16 1
|Фролов Валерий 5 1
|Höchbauer Stefan - Хохбауэр Штефан 8 1
|Бахтадзе Мамука 2 1
|Никулина Татьяна 1 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Зауэрс Дмитрий 17 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Казаков Александр 72 1
|Грибов Андрей 74 1
|Панов Андрей 11 1
|Махаёва Ольга 2 1
|Чернышев Юрий 9 1
|Смирнова Наталья 11 1
|Савельев Илья 3 1
|Орехов Вячеслав 48 1
|Бурлаков Денис 10 1
|Климов Михаил 15 1
|Леонидов Сергей 9 1
|Масарская Наталия 36 1
|Аналитический банковский журнал 14 1
|Bloomberg 1627 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.