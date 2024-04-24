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Индексная книга (каталог) CNews*
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H2H Host2Host host-to-host вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.04.2024 Код серый: F.A.C.C.T. оценила рынок теневых расчетов нелегальных казино и букмекеров через счета дропов 1
06.06.2022 Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года 1
15.11.2021 «Киберплат» расширяет поддержку российской цифровой платформы CyberFT 1
23.06.2021 «Синимекс» внедрила систему Host-to-Host в СИБУРе 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
02.11.2020 Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0 1
10.09.2020 Процессинг от RBK.money станет основной платежной средой киберполигона «Ростелеком-Солар» 1
30.03.2017 Система CyberFT включена в Реестр российского ПО 1
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 1
07.10.2015 Будущее финансов: как придать ускорение бизнесу 1
04.06.2015 «Синимекс» развивает экспертизу по направлению разработки и внедрения решений на базе «1С:Предприятия» 1
04.06.2015 Оборот «Синимекс» по итогам 2014 г. увеличился на 8,6% до 576,8 млн руб. 1
03.02.2015 «Синимекс» вступила в «Российскую Национальную Ассоциацию SWIFT» 1
17.06.2014 Решение BSS поможет банкам предоставлять услуги по управлению финансами 1
21.04.2014 Как обмениваться документами с банком без систем «клиент-банк» 1
14.04.2014 Интернет-банкинг ищет индивидуальный подход к клиенту 1
22.02.2012 «Альфа-Банк» подвел итоги своей деятельности в области ИТ за четвертый квартал 2011 г. 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

H2H и организации, системы, технологии, персоны:

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 9
9594 6
SAP SE 5601 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 50 2
Oracle Corporation 7074 2
SAS Institute 1082 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 27 1
Газпром ЦПС 38 1
Ростелеком 10948 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Softline - Софтлайн 3743 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Крок - Croc 1964 1
Red Hat 1378 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Nginx - Энджайникс 209 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
1С-Рарус 982 1
АйТи 1519 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 1
Cloudera 65 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 84 1
БИС - Банковские информационные системы 104 1
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 18 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
CraftTalk - Крафт-Толк 81 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Альфа-Банк 1979 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 2
Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 8 1
Мастер-Банк 35 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Visa International 1993 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Связной Банк 113 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Федеральное казначейство России 1949 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 8
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 37 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 462 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 4
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 463 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 130 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 154 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
1С:ERP Управление предприятием 841 3
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 3
1С:Консалтинг 21 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Capstone CC - Capstone Credit Card 6 2
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 13 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Calypso 25 2
Альфа-Мобайл 87 2
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 2
MinIO 28 2
Платина КБ - CyberPlat CyberFT 5 2
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 2
SAP JAM 8 1
SAP Benchmarking 1 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Директ 5 1
Cinimex - Синимекс:МИР 2 1
Cinimex - Синимекс:Нost-To-Нost 2 1
Cinimex - Синимекс:UP 1 1
Cinimex PFM 1 1
1С:АХДБ - 1С:АХД Банка - 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка - 1С:УУХДБ - 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка 10 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys InFusion 2 1
Red Hat Ansible 143 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Red Hat OpenShift 169 1
Apple ID - Система аутентификации 139 1
Сыкулев Андрей 85 4
Дубровский Юрий 9 2
Мосеев Виталий 16 1
Фролов Валерий 5 1
Höchbauer Stefan - Хохбауэр Штефан 8 1
Бахтадзе Мамука 2 1
Никулина Татьяна 1 1
Масленникова Анастасия 35 1
Зауэрс Дмитрий 17 1
Кирьянова Александра 169 1
Казаков Александр 72 1
Грибов Андрей 74 1
Панов Андрей 11 1
Махаёва Ольга 2 1
Чернышев Юрий 9 1
Смирнова Наталья 11 1
Савельев Илья 3 1
Орехов Вячеслав 48 1
Бурлаков Денис 10 1
Климов Михаил 15 1
Леонидов Сергей 9 1
Масарская Наталия 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Монако Княжество 107 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа Восточная 3138 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Грузия 1332 1
Малайзия 922 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 225 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 2
Азартные игры - Лотерея 222 2
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 209 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 445 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Платёжное поручение - Payment order 241 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Финансовый сектор - Кредитование - Межбанковский кредит - Межбанковское кредитование 20 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Аналитический банковский журнал 14 1
Bloomberg 1627 1
ComNews Awards 10 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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