Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Сибур Холдинг Сибур АГХК Амурский ГХК Амурский газохимический комплекс


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


14.01.2026 Жители микрорайона «Алексеевский» отметили Новый год в сети МегаФона 1
11.12.2024 Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным 1
15.08.2024 Цифровой гид МТС проведет туристов по лучшим местам Амурской области 1
18.01.2024 Продукт ContentReader Server ИИ-разработчика Content AI включен в реестр отечественного ПО 1
09.08.2023 Сеть 4G расширили на стройплощадке Амурского ГХК 3
06.06.2022 Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года 1
17.01.2022 «Нипигаз» разработал цифровой логистический комплекс Амурского ГХК 2
15.11.2021 «Нипигаз» разработал комплексное решение по централизованному контролю за логистикой мегапроектов 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Сибур Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 108 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
МегаФон 9985 1
Yandex - Яндекс 8530 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2533 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 1
Nginx - Энджайникс 190 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 105 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 652 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 41 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 501 3
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 27 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 1
Газпром ПАО 1422 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 528 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
X5 Group - Перекрёсток 607 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1126 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 54 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 264 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
X5 5Post - 5Пост 58 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 55 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 183 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8957 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5955 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
RMG-кран - Rail Mounted Gantry - Козловые контейнерные краны на рельсовом ходу 1 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 581 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Бронирование - Booking 814 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 219 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 774 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 18 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 900 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1437 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9391 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4687 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6170 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1449 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 799 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 424 1
Content AI - ContentCapture 40 1
Ansible 123 1
Red Hat Ansible 125 1
Oracle Java - язык программирования 3338 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 852 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 824 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 340 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 115 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 34 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
MinIO 17 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 28 1
Дергачева Светлана 54 1
Земнухов Денис 29 1
Двинина Олеся 74 1
Киреева Екатерина 2 1
Сыкулев Андрей 84 1
Мельникова Алиса 96 1
Дудкин Максим 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 5
Россия - ДФО - Амурская область 858 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 1
Европа 24656 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2974 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 124 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 226 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Финансовый сектор - Кредитование - Межбанковский кредит - Межбанковское кредитование 20 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 440 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 291 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 217 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 538 1
Азартные игры - Лотерея 218 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3783 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3180 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 363 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 286 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
Берега вкуса - международный гастрофестиваль 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще