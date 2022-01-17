«Нипигаз» разработал цифровой логистический комплекс Амурского ГХК

«Нипигаз» разработал цифровой логистический комплекс Амурского ГХК. Разработки «Нипигаза» позволят повысить эффективность внутризаводской цепочки логистики более чем на 30%, утверждают в компании. Всего было разработано 12 цифровых решений, которые интегрируют в единую информационную экосистему. С их помощью будет выполняться 84% операций. «Нипигаз» управляет проектированием, поставками и строительством логистического комплекса в составе общезаводского хозяйства комплекса в качестве EPC-подрядчика.

В автоматическом режиме будут проводить транспортировку и погрузку продукции роботизированными погрузчиками, хранить готовую продукцию и вспомогательные материалы. Выполнять осмотр, приемку, транспортировку и грузоподъемные операции с контейнерами на железнодорожном терминале будут с помощью OCR-систем и шести RMG-кранов.

На площадке будет задействовано минимум людей, большая часть ручных операций будет переведена в режим удаленного управления. На контейнерном терминале, в зоне погрузки готовой продукции в контейнеры, а также на складах – будет работать только автоматика. Разработки сделают логистический комплекс объектом, соответствующим первому квартилю по операционной эффективности – это один из лучших результатов среди заводов Европы и Азии.

Логистический комплекс будет состоять из 17 объектов, в том числе эстакады подачи гранул полиэтилена и полипропилена, зону фасовки и упаковки готовой продукции, железнодорожный контейнерный терминал, а также интегрированные в технологический процесс производства пленки и полимерных поддонов, обеспечивающие 100% потребности логистики в упаковочных материалах.

Амурский ГХК в городе Свободном станет одним из крупнейших в мире производств полиэтилена и полипропилена. Логистический комплекс будущего предприятия будет работать круглосуточно 365 дней в году, отпускать 2,7 млн тонн готовой продукции в год, иметь 10 фасовочных машин производительностью 2,4 тыс. мешков в час и 10 упаковочных линий производительностью до 6 тыс. паллет в сутки, отправлять до 6 поездов в сутки, отгружать до 40 грузовиков в сутки, производить плёнку и полимерные поддоны (до 2,2 млн в год), а также иметь возможность отгрузки до 20% балком.