Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - железная дорога, расположенная в Восточной Сибире и на Дальнем Востоке, одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. В апреле 1974 года БАМ получил статус Всесоюзной комсомольской стройки, это строительство имело огромное значение для государства. На Байкало-Амурской магистрали (БАМ) находится самый длинный железнодорожный тоннель в России – Северомуйский тоннель. Его строительство длилось 27 лет – с 1977 по 2003 год! Это один из самых сложных тоннелей в мире, так как он проходит через сейсмоопасную зону и зону вечной мерзлоты. Длина тоннеля – 15 343 метра, и он до сих пор играет ключевую роль в транспортной системе региона.
|03.12.2024
|
«МегаФон»: жители Иркутской области в 9,5 раза увеличили трафик на сайт Поезда Деда Мороза
году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Главный новогодний волшебник в год 50-летия БАМа начал свое путешествие по стране с нулевого километра этой железной дороги – станции Тай
|18.07.2024
|
За полгода компании «Нацпроектстроя» цифровизировали движение поездов на 22 объектах БАМа и Транссиба
За 6 месяцев 2024 г. дивизион «Железные дороги» «Нацпроектстроя» оснастил современной российской автоматикой 22 объекта БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия. На станциях и разъездах внедрили новейшую микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производств
|27.05.2024
|
Компании «Нацпроектстроя» перевели на цифровое управление движением поездов два объекта БАМа в Хабаровском крае
овском крае компании дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства на станции Этыркен и путевом посту 3169 км Байкало-Амурской магистрали. Работы – часть программы модернизации Восточного полигона железных дорог. Система МПЦ-ЭЛ позволяет дистанционно управлять стрелочными переводами и светофорами, уста
|16.04.2024
|
Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на перегоне БАМа Мустах – Ульма
В Амурской области компании Дивизиона «Железные дороги» ГК Нацпроектстрой модернизировали перегон БАМа Мустах – Ульма. На участке построили двухпутную вставку протяженностью 13,5 километров, и ввели цифровое управление движением поездов. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. На разъ
|12.01.2024
|
МТС обеспечила связью музей истории БАМа в Тынде
ралях – улицах Спортивная и Красная Пресня. Об этом CNews сообщили представители МТС. Музей истории БАМа является вторым по величине музеем Амурской области, здесь хранятся редкие и уникальные
|10.01.2024
|
В 2023 г. ГК 1520 цифровизировала движение поездов на 36 объектах БАМа и Транссиба
В 2023 г. Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой) оснастил современной российской автоматикой 36 объектов БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. «Цифровая автоматика повышает эффективность и безопасность перевозок, о
|01.11.2023
|
ГК 1520 цифровизировала пять объектов БАМа в Амурской области и Хабаровском крае
– Постышево, а также подключили к системе управления станции Пурикан дополнительные объекты инфраструктуры. В общей сложности в цифровой режим перевели 38 стрелочных переводов. Цифровизация объектов БАМа обеспечивает безопасность движения, повышает эффективность линий и сокращает эксплуатационные расходы. Работы – часть программы модернизации Восточного полигона железных дорог.
|25.09.2023
|
МТС ускорила мобильный интернет в Тынде
МТС сообщила об усилении LTE-сети в столице БАМа. Установка дополнительного телеком-оборудования в Тынде позволила увеличить скорость моб
|24.08.2023
|
ГК 1520 цифровизировала управление движением на пяти разъездах БАМа
В Амурской области Дивизион ЖАТ ГК 1520 оснастил российской цифровой автоматикой пять разъездов на Байкало-Амурской магистрали. На разъездах 2062 км, 2081 км (участок Дюгабуль – Ункур), 2905 км (участок Дугда – Нора), Звонкое и Блокпост 3048 км внедрили первую отечественную систему микропроц
|11.07.2022
|
ГК 1520 внедрила цифровое управление движением на двух перегонах БАМа в Забайкальском крае
трам. Внедрение современной автоматики обеспечит эффективность и безопасность перевозок на участках БАМа. Модернизация систем управления движением поездов – часть масштабного проекта РЖД по раз
|02.07.2014
|
В почтовое обращение выходит почтовый блок с одной маркой «Байкало-Амурская железнодорожная магистраль»
стков — Северомуйский тоннель — был введен в постоянную эксплуатацию только в 2003 г. Строительство БАМа решило задачи общенационального уровня — открытие доступа к природным ресурсам огромного
|02.07.2014
|
Анонс продукции на июль 2014 г.
стков — Северомуйский тоннель — был введен в постоянную эксплуатацию только в 2003 г. Строительство БАМа решило задачи общенационального уровня — открытие доступа к природным ресурсам огромного
|26.06.2007
|
Телекоммуникационная инфраструктура БАМа будет усовершенствована
подготовить предложения по улучшению телекоммуникационной инфраструктуры территорий, прилегающих к Байкало-Амурской магистрали, сообщает РБК. В ходе заседания было отмечено, что на сегодняшний
