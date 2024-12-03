Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - железная дорога, расположенная в Восточной Сибире и на Дальнем Востоке, одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. В апреле 1974 года БАМ получил статус Всесоюзной комсомольской стройки, это строительство имело огромное значение для государства. На Байкало-Амурской магистрали (БАМ) находится самый длинный железнодорожный тоннель в России – Северомуйский тоннель. Его строительство длилось 27 лет – с 1977 по 2003 год! Это один из самых сложных тоннелей в мире, так как он проходит через сейсмоопасную зону и зону вечной мерзлоты. Длина тоннеля – 15 343 метра, и он до сих пор играет ключевую роль в транспортной системе региона.

«Здесь пройдет БАМ», 1984 год. Холст, масло. 120х160. Художник — Евстигнеев Алексей Витальевич. БАМ - работа настоящая! (А.Б. Якушин) 1978 год Проложим через таежную даль Байкало-Амурскую магистраль! (Механтьев В.) 1974 год «Даешь БАМ! Даешь Магнитку, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре, Днепрогес» •1974 год издания Грузы на БАМ доставим в срок! (Львов А.) 1977 год Плакат «Стань завтрашнего дня первопроходцем и в будущее двери распахни!» 1985 Худ.: Игорь Тигранович Овасапов «Утро БАМа» из серии «БАМ строится» 1974 год. Художник — Самсонов Марат Иванович (1925-2013). На строительстве БАМа И. Пчелко, 1980г. «Праздник БАМ», 1975 Худ. Грызлов Валерий Дмитриевич Амиран Ражденович Паркосадзе "На строительстве БАМа" 1941 г. «Утро. БАМ» 1977 г. Грызлов Валерий Дмитриевич (1943) Дмитрий Иванович Хамин "Утро БАМ" 1975 г. «Утро на БАМе» 1983 год. Автор: Знак Анатолий Маркович. «БАМ, Строители первопроходцы» 1978 год. Художник — Опанасенко Николай Астафьевич. «Свадьба на БАМе» 1975 г. Ёлкин Петр Васильевич (1946) Жизнь на БАМе. Строители Сибири. 1982-1985 гг. Якобчук Сергей Алексеевич (1937 - 2015) «Здесь пройдет БАМ», 1984 год. Холст, масло. 120х160. Художник — Евстигнеев Алексей Витальевич.