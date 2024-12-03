Разделы

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - железная дорога, расположенная в Восточной Сибире и на Дальнем Востоке, одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. В апреле 1974 года БАМ получил статус Всесоюзной комсомольской стройки, это строительство имело огромное значение для государства.  На Байкало-Амурской магистрали (БАМ) находится самый длинный железнодорожный тоннель в России – Северомуйский тоннель. Его строительство длилось 27 лет – с 1977 по 2003 год! Это один из самых сложных тоннелей в мире, так как он проходит через сейсмоопасную зону и зону вечной мерзлоты. Длина тоннеля – 15 343 метра, и он до сих пор играет ключевую роль в транспортной системе региона.

 

«Здесь пройдет БАМ», 1984 год. Холст, масло. 120х160. Художник — Евстигнеев Алексей Витальевич. «Здесь пройдет БАМ», 1984 год. Холст, масло. 120х160. Художник — Евстигнеев Алексей Витальевич.
БАМ - работа настоящая! (А.Б. Якушин) 1978 год БАМ - работа настоящая! (А.Б. Якушин) 1978 год
Проложим через таежную даль Байкало-Амурскую магистраль! (Механтьев В.) 1974 год Проложим через таежную даль Байкало-Амурскую магистраль! (Механтьев В.) 1974 год
«Даешь БАМ! Даешь Магнитку, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре, Днепрогес» •1974 год издания «Даешь БАМ! Даешь Магнитку, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре, Днепрогес» •1974 год издания
Грузы на БАМ доставим в срок! (Львов А.) 1977 год Грузы на БАМ доставим в срок! (Львов А.) 1977 год
Плакат «Стань завтрашнего дня первопроходцем и в будущее двери распахни!» 1985 Худ.: Игорь Тигранович Овасапов Плакат «Стань завтрашнего дня первопроходцем и в будущее двери распахни!» 1985 Худ.: Игорь Тигранович Овасапов
«Утро БАМа» из серии «БАМ строится» 1974 год. Художник — Самсонов Марат Иванович (1925-2013). «Утро БАМа» из серии «БАМ строится» 1974 год. Художник — Самсонов Марат Иванович (1925-2013).
На строительстве БАМа Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - железная дорога, расположенная в Восточной Сибире и на Дальнем Востоке, одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. В апреле 1974 года БАМ получил статус Всесоюзной комсомольской стройки, это строительство имело огромное значение для государства. И. Пчелко, 1980г. На строительстве БАМа Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - железная дорога, расположенная в Восточной Сибире и на Дальнем Востоке, одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. В апреле 1974 года БАМ получил статус Всесоюзной комсомольской стройки, это строительство имело огромное значение для государства. И. Пчелко, 1980г.
«Праздник БАМ», 1975 Худ. Грызлов Валерий Дмитриевич «Праздник БАМ», 1975 Худ. Грызлов Валерий Дмитриевич
Амиран Ражденович Паркосадзе "На строительстве БАМа" 1941 г. Амиран Ражденович Паркосадзе "На строительстве БАМа" 1941 г.
«Утро. БАМ» 1977 г. Грызлов Валерий Дмитриевич (1943) «Утро. БАМ» 1977 г. Грызлов Валерий Дмитриевич (1943)
Дмитрий Иванович Хамин "Утро БАМ" 1975 г. Дмитрий Иванович Хамин "Утро БАМ" 1975 г.
«Утро на БАМе» 1983 год. Автор: Знак Анатолий Маркович. «Утро на БАМе» 1983 год. Автор: Знак Анатолий Маркович.
«БАМ, Строители первопроходцы» 1978 год. Художник — Опанасенко Николай Астафьевич. «БАМ, Строители первопроходцы» 1978 год. Художник — Опанасенко Николай Астафьевич.
«Свадьба на БАМе» 1975 г. Ёлкин Петр Васильевич (1946) «Свадьба на БАМе» 1975 г. Ёлкин Петр Васильевич (1946)
Жизнь на БАМе. Строители Сибири. 1982-1985 гг. Якобчук Сергей Алексеевич (1937 - 2015) Жизнь на БАМе. Строители Сибири. 1982-1985 гг. Якобчук Сергей Алексеевич (1937 - 2015)
«Здесь пройдет БАМ», 1984 год. Холст, масло. 120х160. Художник — Евстигнеев Алексей Витальевич.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.12.2024 «МегаФон»: жители Иркутской области в 9,5 раза увеличили трафик на сайт Поезда Деда Мороза

году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Главный новогодний волшебник в год 50-летия БАМа начал свое путешествие по стране с нулевого километра этой железной дороги – станции Тай
18.07.2024 За полгода компании «Нацпроектстроя» цифровизировали движение поездов на 22 объектах БАМа и Транссиба

За 6 месяцев 2024 г. дивизион «Железные дороги» «Нацпроектстроя» оснастил современной российской автоматикой 22 объекта БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия. На станциях и разъездах внедрили новейшую микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производств
27.05.2024 Компании «Нацпроектстроя» перевели на цифровое управление движением поездов два объекта БАМа в Хабаровском крае

овском крае компании дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства на станции Этыркен и путевом посту 3169 км Байкало-Амурской магистрали. Работы – часть программы модернизации Восточного полигона железных дорог. Система МПЦ-ЭЛ позволяет дистанционно управлять стрелочными переводами и светофорами, уста
16.04.2024 Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на перегоне БАМа Мустах – Ульма

В Амурской области компании Дивизиона «Железные дороги» ГК Нацпроектстрой модернизировали перегон БАМа Мустах – Ульма. На участке построили двухпутную вставку протяженностью 13,5 километров, и ввели цифровое управление движением поездов. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. На разъ
12.01.2024 МТС обеспечила связью музей истории БАМа в Тынде

ралях – улицах Спортивная и Красная Пресня. Об этом CNews сообщили представители МТС. Музей истории БАМа является вторым по величине музеем Амурской области, здесь хранятся редкие и уникальные

10.01.2024 В 2023 г. ГК 1520 цифровизировала движение поездов на 36 объектах БАМа и Транссиба

В 2023 г. Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой) оснастил современной российской автоматикой 36 объектов БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. «Цифровая автоматика повышает эффективность и безопасность перевозок, о
01.11.2023 ГК 1520 цифровизировала пять объектов БАМа в Амурской области и Хабаровском крае

– Постышево, а также подключили к системе управления станции Пурикан дополнительные объекты инфраструктуры. В общей сложности в цифровой режим перевели 38 стрелочных переводов. Цифровизация объектов БАМа обеспечивает безопасность движения, повышает эффективность линий и сокращает эксплуатационные расходы. Работы – часть программы модернизации Восточного полигона железных дорог.
25.09.2023 МТС ускорила мобильный интернет в Тынде

МТС сообщила об усилении LTE-сети в столице БАМа. Установка дополнительного телеком-оборудования в Тынде позволила увеличить скорость моб
24.08.2023 ГК 1520 цифровизировала управление движением на пяти разъездах БАМа

В Амурской области Дивизион ЖАТ ГК 1520 оснастил российской цифровой автоматикой пять разъездов на Байкало-Амурской магистрали. На разъездах 2062 км, 2081 км (участок Дюгабуль – Ункур), 2905 км (участок Дугда – Нора), Звонкое и Блокпост 3048 км внедрили первую отечественную систему микропроц
11.07.2022 ГК 1520 внедрила цифровое управление движением на двух перегонах БАМа в Забайкальском крае

трам. Внедрение современной автоматики обеспечит эффективность и безопасность перевозок на участках БАМа. Модернизация систем управления движением поездов – часть масштабного проекта РЖД по раз
02.07.2014 В почтовое обращение выходит почтовый блок с одной маркой «Байкало-Амурская железнодорожная магистраль»

стков — Северомуйский тоннель — был введен в постоянную эксплуатацию только в 2003 г. Строительство БАМа решило задачи общенационального уровня — открытие доступа к природным ресурсам огромного
02.07.2014 Анонс продукции на июль 2014 г.

стков — Северомуйский тоннель — был введен в постоянную эксплуатацию только в 2003 г. Строительство БАМа решило задачи общенационального уровня — открытие доступа к природным ресурсам огромного
26.06.2007 Телекоммуникационная инфраструктура БАМа будет усовершенствована

подготовить предложения по улучшению телекоммуникационной инфраструктуры территорий, прилегающих к Байкало-Амурской магистрали, сообщает РБК. В ходе заседания было отмечено, что на сегодняшний

РЖД БАМ и организации, системы, технологии, персоны:

1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 104 19
Ростех - Автоматика Концерн 1747 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14416 12
МегаФон 9993 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 3
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 3
Ростелеком 10369 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3313 2
Корус Консалтинг ГК 1352 2
Крок - Croc 1815 2
Telegram Group 2608 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4565 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 2
Ланит - Лантер 37 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 2
Амтел-Сервис 36 2
Генкей 4 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 1
Yandex - Яндекс 8538 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Softline - Софтлайн 3304 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 1
Schneider Electric 592 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 447 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 61 1
Caravan - Караван 89 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Ростелеком - Сахателеком 64 1
БУХта - Buhta 93 1
Финансист 68 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 13
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 142 9
РЖД - Российские железные дороги 2010 7
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Дальгипротранс 8 6
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Мостоотряд-47 6 6
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 6
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Ленгипротранс - Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 13 6
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 3
РЖД В-СибЖД - Восточно-Сибирская железная дорога 5 2
РЖД ТЖД - Тихоокеанская железная дорога 3 2
Почта России ПАО 2255 2
ВТБ - Почта Банк 504 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 2
Международный аэропорт Жуковский 8 2
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
Колмар УК - Инаглинский ГОК 7 1
Тошкент метроси - Ташкентский метрополитен 2 1
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Востока 8 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 58 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
РЖД ЖДЯ - Железные дороги Якутии АК АО 4 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 43 1
Traft - Трафт 23 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 8 1
Теплоозерскцемент - Теплоозерский цементный завод 3 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 14 1
ЭльгаУголь УК 2 1
РУСАЛ - БрАЗ - Братский алюминиевый завод 4 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12944 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 716 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6317 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4813 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 490 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2942 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 29
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9398 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 11
МПЦ-ЭЛ - микропроцессорная централизация стрелок и светофоров 47 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31880 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1413 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Пропускная способность - Bandwidth 1832 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3313 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2372 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6174 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 92 23
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 524 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 141 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
МТС ВОЛС 19 2
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 4 1
Россети ФСК ЕЭС - КСУПР - корпоративная система управления пространственно-распределенными ресурсами 4 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2067 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
МТС 3G-сеть 121 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 28 1
Интеграл-160М - радиомодем 1 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 1
Двинина Олеся 74 7
Хромушкин Константин 9 2
Базыль Артем 10 2
Никифоров Николай 1137 2
Евраев Михаил 264 2
Ушацкий Андрей 105 2
Исаев Александр 33 2
Устинов Олег 2 1
Земнухов Денис 29 1
Симашков Александр 1 1
Ахматова Анна 3 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 1
Шимохин Василий 1 1
Киреева Екатерина 2 1
Кахидзе Александр 1 1
Путин Владимир 3373 1
Соколов Алексей 135 1
Носков Константин 239 1
Мишустин Михаил 747 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Собянин Сергей 484 1
Ротенберг Игорь 38 1
Волин Алексей 122 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Исмаилов Рашид 62 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 413 1
Семенов Александр 165 1
Артемьев Игорь 91 1
Козырев Алексей 326 1
Савельев Виталий 55 1
Соколов Максим 27 1
Головачев Михаил 20 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Иванов Петр 23 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Агафонов Андрей 19 1
Доценко Алексей 4 1
Щуров Алексей 10 1
Магазинов Геннадий 2 1
Фесюк Даниил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157744 38
Россия - ДФО - Амурская область 858 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 10
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 9
Казахстан - Республика 5821 9
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 9
Россия - ДФО - Хабаровский край 997 9
Монголия 367 8
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет 32 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 7
Узбекистан - Республика 1879 7
Россия - ДФО - Бурятия Республика 682 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1320 6
Россия - ДФО - Амурская область - Селемджинский район - Февральск 14 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18711 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1257 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1828 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1247 4
Россия - Восточная Сибирь 300 4
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 273 4
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 105 4
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 307 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 215 4
Россия - ДФО - Амурская область - Сковородинский муниципальный район - Сковородино 25 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Северобайкальск 15 3
Европа 24658 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1715 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 999 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 669 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 3
Россия - СФО - Иркутская область - Свирск 6 2
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 47 2
Россия - СФО - Иркутская область - Саянск 24 2
Россия - СФО - Иркутская область - Слюдянский район - Слюдянка 20 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 2
Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Игарка 17 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 24
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 8
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10379 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 3
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1886 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3786 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1754 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3181 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11423 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 2
Юность - радиостанция 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 2
КНУ - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 14 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Берега вкуса - международный гастрофестиваль 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
