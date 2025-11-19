Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали разъезд Червинка на БАМе

В Амурской области компании «Нацпроектстроя» цифровизировали разъезд Червинка, который расположен на линии Улак — Февральск Байкало-Амурской магистрали. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя».

На объекте внедрили российскую микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ. С ее помощью регулировать работу стрелок и светофоров можно дистанционно, по щелчку мыши.

На разъезде установили устройства бесперебойного электропитания: при отключении энергии системы смогут надежно работать не менее двух часов.

Все постовое оборудование разместили в мобильных комплексах с автоматическим пожаротушением.

Цифровая автоматика адаптирована к суровому климату региона, защищена от импульсных перенапряжений. Предусмотрена киберзащита от несанкционированного доступа.

Цифровизация управления движением - часть программы развития Восточного полигона. Новейшая российская автоматика обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности перевозок.