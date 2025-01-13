1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания

Группа компаний 1520 - один из российских производственно-строительных холдингов, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.