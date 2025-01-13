1520 ГК Нацпроектстрой Дивизион ЖАТ ОСК Объединенная строительная компания
Группа компаний 1520 - один из российских производственно-строительных холдингов, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.
1520 ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Хромушкин Константин 9 8
|Болотский Дмитрий 2 2
|Голубовский Дмитрий 2 1
|Кулашова Анна 44 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Массух Илья 231 1
|Шимохин Василий 1 1
|Собянин Сергей 381 1
|Дмитренко Александр 2 1
|Парфентьев Алексей 128 1
|Лазарев Вадим 1 1
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