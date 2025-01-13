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1520 ГК Нацпроектстрой Дивизион ЖАТ ОСК Объединенная строительная компания

1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания

Группа компаний 1520 - один из российских производственно-строительных холдингов, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.


13.01.2025 В 2024 году «Нацпроектстрой» цифровизировал 100 объектов рельсового транспорта в России и за рубежом 2
16.10.2024 Компания «1520» усилила контроль за конфиденциальными данными с помощью ИБ-решений «СерчИнформ» 1
13.05.2024 Компании «Нацпроектстроя» оснастили цифровой автоматикой строящийся разъезд Орудьево Московской железной дороги 4
16.04.2024 Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на перегоне БАМа Мустах – Ульма 4
26.03.2024 ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая 3
28.02.2024 В Амурской области компании «Нацпроектстроя» цифровизировали перегон БАМа Ларба – Лумбир 1
22.01.2024 ГК 1520 цифровизирует железнодорожные перевозки с ГМК «Удокан» 2
10.01.2024 В 2023 г. ГК 1520 цифровизировала движение поездов на 36 объектах БАМа и Транссиба 3
10.01.2024 Управлять движением в новом электродепо «Аминьевское» будет цифровая автоматика ГК 1520  3
08.11.2023 ГК 1520 и «Монгольские железные дороги» будут развивать железнодорожную инфраструктуру Монголии 2
23.10.2023 ГК 1520 оснастит новую станцию московского метро «Потапово» российской цифровой автоматикой 2
11.09.2023 ГК 1520 и «Железные дороги Якутии» будут цифровизировать и повышать кибербезопасность критической инфраструктуры 2
05.09.2023 ГК 1520 цифровизировала станции МЦД Курская и Рижская 1
24.08.2023 ГК 1520 цифровизировала управление движением на пяти разъездах БАМа 1
19.07.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением на двух станциях МЦД-3 и МЦД-4 2
18.07.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением на Площади трёх вокзалов 1
10.07.2023 В Амурской области ГК 1520 цифровизировала станцию Ядрин 2
20.06.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Солнечной – одной из крупнейших на будущем МЦД-4 1
05.06.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Москва-Пассажирская-Киевская будущего МЦД-4 3
10.05.2023 ГК 1520 цифровизировала станцию Лесной городок будущего МЦД-4 2
26.04.2023 Движением поездов в Ташкентском метрополитене будет управлять российская цифровая автоматика производства ГК 1520 1
24.04.2023 ГК 1520 цифровизировала управление движением на МЦД-4 в районе Савеловского вокзала 2
11.04.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на станции Чупа Октябрьской железной дороги в Карелии 1
04.04.2023 ГК 1520 разрабатывает решения для беспилотного управления трамваями 2
27.03.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением на станции Ванинского железнодорожного узла 2
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 2
01.03.2023 Управлять движением на всех станциях и депо БКЛ будут цифровые системы ГК 1520 1
21.02.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением в электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии 1
20.02.2023 ГК 1520 внедрила новейшую цифровую систему управления на станции Внуково МЦД-4 1
25.01.2023 ГК 1520 модернизировала систему управления движением поездов на станции Поздино в Кирове 1
23.01.2023 Цифровые системы ГК 1520 обеспечат тактовое движение на МЦД-4 1
20.01.2023 ГК 1520 оснастила отечественной киберзащитой станцию Монино Московской железной дороги 1
09.01.2023 ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена 2
28.12.2022 ГК 1520 выпустила отечественную защищенную технологическую платформу для цифровизации промышленности 1
16.12.2022 ГК 1520 внедрила российскую цифровую автоматику на станции Калашниково линии Санкт-Петербург – Москва 1
12.12.2022 ГК 1520 ввела российскую цифровую систему управления движением поездов на линии Санкт-Петербург – Москва 1
06.12.2022 ГК 1520 внедрила МПЦ-ЭЛ на крупнейшем агропромышленном комплексе Черноземья 1
18.11.2022 ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на разъезде БАМа в Хабаровском крае 1
31.10.2022 ГК 1520 ввела цифровое управление на станции Толстопальцево будущего МЦД-4 1
19.10.2022 ГК 1520 оцифровала управление железнодорожной станции Тайбола в Мурманской области 1

Публикаций - 49, упоминаний - 76

1520 ГК и организации, системы, технологии, персоны:

1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 42
Ростех - Автоматика Концерн 1639 38
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 4
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Microsoft Corporation 24624 1
SAP SE 5276 1
Ростелеком 9700 1
Миранда-Медиа 59 1
МегаФон 8804 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Сател 125 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
ИнфоТех 27 1
Монолит-Инфо 121 1
Top Systems - Топ Системы 64 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
Омега 82 1
Optimacros - Оптимакрос 55 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Fidesys - Фидесис 21 1
RESA Airport Data Systems 3 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Цифровые системы управления 5 1
Rocket Group - Рокет Групп 9 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 17 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Ленгипротранс - Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 13 8
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 7
РЖД - Российские железные дороги 1903 6
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Дальгипротранс 8 6
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Мостоотряд-47 6 5
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 14 4
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 3
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 60 2
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 2
РЖД В-СибЖД - Восточно-Сибирская железная дорога 5 2
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Газпром ПАО 1342 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Нефтиса НК 2 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Татнефть 226 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 20
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 13
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 38
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Aspen aspenONE 27 1
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Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 5
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КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 31
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
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