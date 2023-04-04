ГК 1520 разрабатывает решения для беспилотного управления трамваями

Группа компаний 1520 внедряет в Москве собственную автоматизированную систему комплексного управления движением трамваев - в 2023 г. ее установят на 30 стрелочных переводах столицы. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

«Наша разработка изначально предполагала перспективу выхода на беспилотные технологии, - сказал руководитель направления городского рельсового транспорта Дивизиона ЖАТ ГК 1520 Александр Дмитренко. – Автоматическое управление стрелочными переводами мы выполнили, следующий этап – подготовить инфраструктуру и регламентировать удаленное наблюдение оператора за движением трамваев».

Бортовые устройства трамвая по радиоканалу отправляют команду на переключение стрелки микропроцессорам на стрелочном переводе. Они идентифицируют маршрут и переводят стрелку в нужное направление. Водителю система дает возможность заранее проверять положение стрелок – на мониторе или по сигнальным указателям – и проезжать их гораздо быстрее, чем с системой прошлого поколения на воздушных контактах.

После оборудования системой всего трамвайного парка можно будет не только визуально контролировать текущее местоположение трамвая на карте, но и корректировать маршрут, следить за скоростью и пробегом, состоянием водителя, а также получать информацию о работе объектов напольной инфраструктуры.

Переход трамвайного комплекса столицы на автоматизированную систему управления движением позволит значительно увеличить скорость проследования трамваев по стрелкам и повысить пропускную способность всего транспортного потока.

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Группа компаний 1520 - российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.