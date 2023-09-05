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Цифровизация Инфраструктура
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ГК 1520 цифровизировала станции МЦД Курская и Рижская

ГК 1520 оснастила новейшей российской автоматикой станции Москва-Пассажирская-Курская и Москва-Рижская, которые являются частью действующего второго и будущего четвертого Московских диаметров.

Движением поездов на обеих станциях будет управлять современная микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ (разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520).

МПЦ-ЭЛ позволяет дистанционно регулировать работу объектов, устанавливать маршруты поездов, отслеживать параметры и выявлять предотказные состояния оборудования. В систему встроена киберзащита от несанкционированного доступа.

Цифровизация обеспечит надежное управление интервальным движением на МЦД, повысит безопасность, увеличит пропускную и провозную способность линий.

В перспективе дивизион ЖАТ ГК 1520 оснастит весь МЦД-4 российскими микропроцессорными системами.

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