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ГК 1520 выпустила отечественную защищенную технологическую платформу для цифровизации промышленности

ГК 1520 разработала и выпустила универсальную технологическую «Платформу 2.0» для автоматизации промышленности. Это первое подобное цифровое решение, выполненное полностью на отечественных компонентах и программном обеспечении, утверждают в ГК 1520.

«Платформа 2.0» легла в основу принципиально новой цифровой системы «МПЦ-ЭЛ-20» для управления любым рельсовым транспортом. Систему внедрили и успешно эксплуатируют на станции Пантелеево Северной железной дороги в Ярославской области.

«Единая цифровая «Платформа 2.0» ускорит адаптацию и удешевит внедрение, упростит техподдержку и обслуживание систем управления в разных отраслях: на железной дороге, энергетике, машиностроении и т.п. Важно, что программная и аппаратная ее части – исключительно российские», – сказал Константин Хромушкин, заместитель генерального директора ГК 1520 по инновационному развитию и цифровой трансформации.

«Платформу 2.0» за четыре года разработали специалисты объединенного инженерного центра дивизиона ЖАТ 1520. Она включает универсальный вычислительный модуль, протоколы обмена данными, систему управления плагинами, форм-фактор для стандартизации габаритов оборудования.

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«Платформа 2.0» соответствует самому высокому уровню промышленной безопасности, который практически исключает вероятность отказа. В нее встроены функции мониторинга оборудования, а также подсистема киберзащиты, которая была разработана совместно с «Лабораторией Касперского».

«Промышленность и объекты транспортной инфраструктуры – это особый тип предприятий, которые нуждаются в максимальной защите. Для таких объектов мы разработали специализированное решение. Kaspersky Industrial CyberSecurity соответствует требованиям регуляторов в части кибербезопасности и может применяться на объектах критической инфраструктуры всех категорий значимости», – сказала Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

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