В 2023 г. ГК 1520 цифровизировала движение поездов на 36 объектах БАМа и Транссиба

В 2023 г. Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой) оснастил современной российской автоматикой 36 объектов БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

«Цифровая автоматика повышает эффективность и безопасность перевозок, обеспечивает рост пропускной способности магистралей. Важно, что на объектах критической инфраструктуры мы внедряем исключительно отечественные разработки, повышая технологический суверенитет страны», – сказал Константин Хромушкин, заместитель генерального директора по инновационному развитию и цифровой трансформации ГК 1520.

На объектах Восточного полигона внедряют новейшую микропроцессорную централизацию разработки и производства Дивизиона ЖАТ. С ее помощью диспетчерский персонал может через компьютер управлять стрелками и светофорами, следить за работой оборудования, выявлять предотказные состояния.

Система проводит самодиагностику устройств, блокирует внешние кибератаки, минимизирует эксплуатационные издержки на протяжении всего срока службы оборудования.

Российское оборудование адаптировано к суровому климату региона, надежно работает при экстремально низких температурах. Для всей автоматики предусмотрена защита от импульсных перенапряжений, которая исключает возможность сбоев при ударах молнии и переключениях в электросетях.

Работы - часть масштабного проекта РЖД по развитию инфраструктуры Восточного полигона (БАМа и Транссиба).

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Дивизион ЖАТ Группы компаний 1520 объединяет российских производителей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, объектов Московского метрополитена, БАМа и Транссиба, магистралей Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран СНГ.

Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроекстрой» сформирован на основе активов ГК 1520. Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», «Мостоотряд-47», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс», «1520 Сигнал» и др.

Группа компаний 1520 - российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.