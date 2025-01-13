1520 ГК Нацпроектстрой Дивизион ЖАТ Мостоотряд-47
1520 ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 6
|Ростех - Автоматика Концерн 1639 5
|DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 4
|ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 2
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
|РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 4
|Хромушкин Константин 9 1
|Собянин Сергей 381 1
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