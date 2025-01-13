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1520 ГК Нацпроектстрой Дивизион ЖАТ Мостоотряд-47



13.01.2025 В 2024 году «Нацпроектстрой» цифровизировал 100 объектов рельсового транспорта в России и за рубежом 1
13.05.2024 Компании «Нацпроектстроя» оснастили цифровой автоматикой строящийся разъезд Орудьево Московской железной дороги 1
16.04.2024 Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на перегоне БАМа Мустах – Ульма 1
26.03.2024 ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая 1
10.01.2024 В 2023 г. ГК 1520 цифровизировала движение поездов на 36 объектах БАМа и Транссиба 1
10.01.2024 Управлять движением в новом электродепо «Аминьевское» будет цифровая автоматика ГК 1520  1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

1520 ГК и организации, системы, технологии, персоны:

1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 6
Ростех - Автоматика Концерн 1639 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 5
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 5
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Дальгипротранс 8 2
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Ленгипротранс - Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 13 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 4
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 4
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Узбекистан - Республика 1726 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Казахстан - Республика 5525 4
Россия - ДФО - Амурская область 732 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 91 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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