ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая

Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») ввел цифровое управление движением поездов на новом участке пути между станциями Замын-Ууд-2 и Шаргын овоо. Это повысит пропускную способность крупнейшего погранперехода Замын-Ууд - Эрлянь между Монголией и Китаем. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Специалисты Дивизиона оснастили российской автоматикой собственной разработки и производства новый путь протяженностью 14,2 км, а также разъезды Шаргын-Овоо и Замын-Ууд-2. На перегоне внедрили систему интервального регулирования движения по радиоканалу.

Управление и контроль за участком будет осуществляться из центра управления перевозками в Улан-Баторе.

Помимо увеличения обмена поездами, цифровизация повысит безопасность и надежность перевозок. Работы – часть проекта развития экономического коридора «Россия – Монголия – Китай».

Компании Дивизиона ЖАТ ГК 1520 более 10 лет участвуют в цифровизации железных дорог Монголии. В числе крупнейших проектов – внедрение системы интервального регулирования движения поездов (СИРДП) на базе цифрового радиоканала на участке магистрали Хойт — Улан-Батор — Замын-Ууд протяженностью 1111 км.

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Дивизион ЖАТ Группы компаний 1520 объединяет российских производителей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, объектов Московского метрополитена, БАМа и Транссиба, магистралей Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран СНГ.

Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроекстрой» сформирован на основе активов ГК 1520. Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», Мостоотряд-47, Ленгипротранс, Дальгипротранс, «1520 Сигнал» и др.

Группа компаний 1520 - российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.