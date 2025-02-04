Московский метрополитен ГУП Метро Москвы Троицкая линия
Московский метрополитен ГУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 11
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 571 3
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 2
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
|Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 502 2
|Google YouTube - Видеохостинг 2754 1
|РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 78 1
|Ликсутов Максим 117 3
|Рылов Дмитрий 51 2
|Крушинин Алексей 17 2
|Собянин Сергей 385 2
|Прахов Михаил 37 1
|Бирюков Олег 27 1
|Медведев Владислав 47 1
|Абрамов Андрей 37 1
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