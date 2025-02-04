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Московский метрополитен ГУП Метро Москвы Троицкая линия



04.02.2025 Аналитика МТС: запуск Троицкой линии Московского метрополитена перераспределил интернет-трафик с соседних линий 2
13.01.2025 В 2024 году «Нацпроектстрой» цифровизировал 100 объектов рельсового транспорта в России и за рубежом 1
13.01.2025 «МегаФон»: в московском метро установлен рекорд по расходу мобильного трафика в новогодние праздники 1
28.12.2024 В «Яндекс Картах» и «Яндекс Метро» появились новые станции Троицкой линии московского метро 1
25.12.2024 T2 готов к открытию станций Троицкой линии метрополитена в Новой Москве 2
28.11.2024 МТС увеличила трафик данных в метро Москвы на 20% в 2024 году 1
09.09.2024 МТС включила мобильную связь на первом участке Троицкой линии и новой станции Сокольнической линии московского метро 1
09.09.2024 «МегаФон» разогнал интернет на пяти новых станциях метрополитена до 300 Мбит/с 1
09.09.2024 В «Яндекс Картах» появилась новая Троицкая линия метро 1
06.09.2024 Т2 готова к открытию Троицкой линии метрополитена 2
05.09.2024 «Билайн» обеспечивает связью пассажиров новых станций Московского метрополитена с первого дня их открытия 1
29.08.2024 Интернет в метро Москвы и Петербурга станет безлимитным на некоторых тарифах «МегаФона» 1
22.12.2023 МТС завершила модернизацию связи в метро Москвы, увеличив трафик данных на треть 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Московский метрополитен ГУП и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 3
МегаФон 8867 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2901 2
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Yandex - Яндекс 7373 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 1
Telegram Group 2008 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Мостоотряд-47 6 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Дальгипротранс 8 1
Тошкент метроси - Ташкентский метрополитен 2 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - Ленгипротранс - Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 13 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 239 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 11
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 571 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8190 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7684 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27894 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24508 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15931 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3422 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6454 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13161 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 503 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 993 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2686 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3736 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1058 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3758 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3471 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2191 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8204 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 995 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6995 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10533 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4712 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 30 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 502 2
Google YouTube - Видеохостинг 2754 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 78 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7458 7
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Россия - РФ - Российская федерация 144733 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3111 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18552 8
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2596 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2387 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 3
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6201 2
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