«Билайн» обеспечивает связью пассажиров новых станций Московского метрополитена с первого дня их открытия

«Билайн» обеспечил мобильной связью открывшуюся сегодня станцию «Потапово» Сокольнической линии метро. Кроме этого, оператор заранее вывел в эфир базовые станции на четырех новых станциях Троицкой линии («Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская»), которые открываются в ближайшие дни. Клиенты компании на станциях «Потапово», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская» могут с первого дня открытия пользоваться мобильным интернетом и совершать звонки в VoLTE как в вестибюлях станций, так и во время движения поезда.

Средняя скорость мобильного интернета составляет 130 Мбит/с, а максимальная может достигать 300 Мбит/с. Такой скорости более чем достаточно для работы различных сервисов – от мессенджеров до видеоплатформ и онлайн-кинотеатров. А в День города в столице особенно актуально воспользоваться качественным мобильным интернетом в подземке, чтобы скоротать время в пути за постингом красивых видов Москвы и впечатлений о празднике.

Мобильный интернет и голосовая связь «Билайна» доступны во всех перегонах и платформах, эскалаторах и переходах между станциями.

Олег Бирюков, директор Московского региона «ВымпелКома» («Билайн»), сказал: «Наша сеть растет и развивается вместе с Московским метрополитеном, чтобы миллионы пассажиров в день оставались на связи в подземке и могли пользоваться привычными сервисами как на станциях, так и во время движения поездов. Мы заранее планируем все работы по строительству новой инфраструктуры в метро, чтобы с первого дня открытия станций предоставлять клиентам непрерывный доступ к 4G. А это значит, что, совершая поездку в метро, мы можем не только быстро и без пробок добраться в место назначения, но и с пользой провести время, ответить на сообщения, разобрать рабочую почту или просто отдохнуть за просмотром любимого фильма».