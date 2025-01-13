Тошкент метроси Ташкентский метрополитен
|13.01.2025
|В 2024 году «Нацпроектстрой» цифровизировал 100 объектов рельсового транспорта в России и за рубежом 1
|26.04.2023
|Движением поездов в Ташкентском метрополитене будет управлять российская цифровая автоматика производства ГК 1520 1
Тошкент метроси и организации, системы, технологии, персоны:
|1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
|Транс Инжиниринг Групп 1 1
|1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
|РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 1
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