Болотский Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 «Нацпроектстрой» завершил цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией 1
08.11.2023 ГК 1520 и «Монгольские железные дороги» будут развивать железнодорожную инфраструктуру Монголии 1
26.04.2023 Движением поездов в Ташкентском метрополитене будет управлять российская цифровая автоматика производства ГК 1520 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Болотский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1703 2
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 92 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 2
Тошкент метроси - Ташкентский метрополитен 2 1
Транс Инжиниринг Групп 1 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 136 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1010 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70230 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54788 2
Пропускная способность - Bandwidth 1801 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6739 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 152364 3
Монголия 361 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 270 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1059 1
Узбекистан - Республика 1822 1
Казахстан - Республика 5717 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2525 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6154 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2772 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19745 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3711 1
