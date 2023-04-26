Движением поездов в Ташкентском метрополитене будет управлять российская цифровая автоматика производства ГК 1520

25 апреля 2023 г. в столице Узбекистана для пассажиров открылись пять новых станций наземной кольцевой линии метро. Управлять движением поездов здесь будет российская цифровая автоматика разработки и производства Дивизиона ЖАТ группы компаний 1520. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

«С пуском новых станций завершился второй этап строительства кольцевой линии Ташкентского метрополитена. ГК 1520 в партнерстве с «Транс инжиниринг групп» оснастила линию новейшими микропроцессорными системами управления, это обеспечит надежность и безопасность перевозок. Кроме того, вырастет пропускная способность – до 44 пар поездов в час. Интервалы между поездами сократятся, пассажиры смогут передвигаться быстрее и комфортнее», – сказал Дмитрий Болотский, заместитель генерального директора по международным проектам ГК 1520.

Также он пояснил, что ранее ГК 1520 цифровизировала движение на семи станциях первой очереди кольцевой линии, и на всей Сергелийской линии метро Ташкента.

На всех объектах внедрили новейшую систему микропроцессорной централизации МПЦ-СМ. Система позволяет персоналу дистанционно управлять стрелками и светофорами, задавать маршруты, отслеживать состояние оборудования. Автоматика адаптирована к жаркому климату Узбекистана, устойчива к высокой температуре – до 60 градусов Цельсия, оснащена грозозащитой.

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ГК 1520 разрабатывает и производит цифровую автоматику для всех видов рельсового транспорта. Микропроцессорные системы управляют движением на объектах Московского метрополитена, МЦД и МЦК, а также на Восточном полигоне железных дорог – БАМе и Транссибе. Оборудование ГК 1520 эксплуатируется на магистралях Азербайджана, Казахстана, Монголии и других стран.

ГК 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.